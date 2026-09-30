Υπόκλιση των Ισπανών στον Καρέτσα: «Ο Έλληνας Μέσι - Ένα ακατέργαστο διαμάντι»

Εκτός από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και την ιδιαίτερη κατάσταση που βιώνει σε αυτό το παράθυρο των Εθνικών ομάδων, οι Ισπανοί καταπιάστηκαν και με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος έχει ξεχωρίσει στις δύο πρώτες αναμετρήσεις του Nations League.

Η Mundo Deportivo δημιούργησε μια λίστα πέντε ποδοσφαιριστών που με τις εμφανίσεις τους έχουν ξεχωρίσει ως τώρα στη διακοπή των Εθνικών ομάδων και στην πρώτη θέση έχουν τοποθετήσει τον Καρέτσα, τον οποίο μάλιστα αποθέωσαν με εγκωμιαστικά σχόλια.

Μεταξύ άλλων χαρακτηρίζουν τον μεσοεπιθετικό της Ντόρτμουντ ως «Έλληνα Μέσι» ο οποίος μετά από ένα εξαιρετικά υποσχόμενο ξεκίνημα με τον Γερμανικό σύλλογο, έχει συνεχίσει με τον ίδιο εντυπωσιακό ρυθμό και με την Εθνική ομάδα. Το δημοσίευμα τον χαρακτηρίζει επίσης «ακατέργαστο διαμάντι»

Τη λίστα συμπληρώνουν ο επιθετικός της Ιταλίας, Πίο Εσπόζιτο, o Zακαρί Ατεκάμε της Ελβετίας που αγωνίζεται ως δανεικός στη Λυών, Ο Ουαλός Λίους Κούμας που έχει ξεκινήσει να παίρνει λεπτά και στην Λίβερπουλ, καθώς και ο Μαυροβούνιος Βασίλιε Άτζιτς.