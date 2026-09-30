· Βραζιλία

Εθνική Βραζιλίας: Ο Ραφίνια αποχώρησε από την Εθνική λόγω τραυματισμού και επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα

Αγώνας δρόμου για τον Ραφίνια να προλάβει την πρώτη αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα μετά τη διακοπή 

Εθνική Βραζιλίας: Ο Ραφίνια αποχώρησε από την Εθνική λόγω τραυματισμού και επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα
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Ο Ραφίνια έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν με την Μπαρτσελόνα σκοράροντας κατά ριπάς, ενώ κατάφερε να σπάσει και ένα ρεκόρ του Μέσι. Όμως στον φιλικό αγώνα της Βραζιλίας με την Αυστραλία στάθηκε άτυχος και έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω μυϊκής ενόχλησης που αισθάνθηκε στο δεξιό μηρό.

Μάλιστα, λόγω του τραυματισμού του αποχωρεί από την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας και επιστρέφει άμεσα στην Μπαρτσελόνα προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού και να εξεταστεί η κατάστασή του.

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