Ελλάδα - Γερμανία: Εκτός αποστολής ο Κίμιχ | Αναζητά νέο αρχηγό ο Κλοπ

Η Γερμανία θα παραταχθεί χωρίς τον Τζόσουα Κίμιχ στα δύο επόμενα παιχνίδια της στο Nations League, απέναντι σε Σερβία και Ελλάδα.

Όπως αναφέρουν στα ΜΜΕ στη Γερμανία, ο αρχηγός της Μπάγερν δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή στο πλαίσιο της διαχείρισης που εφαρμόζει ο Γιούργκεν Κλοπ. Το γερμανικό Μέσο σημειώνει πως η απόφαση αυτή δείχνει ότι ο Κίμιχ εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο, χωρίς, όμως, πλέον να θεωρείται απαραίτητος σε κάθε αναμέτρηση.

Ο 31χρονος ανέλαβε την αρχηγία της εθνικής Γερμανίας το 2024, διαδεχόμενος τον Ιλκάι Γκιντογκάν. Έκτοτε έχει αγωνιστεί στα 23 από τα 24 παιχνίδια της ομάδας, με μοναδική απουσία εκείνη απέναντι στο Λουξεμβούργο τον Νοέμβριο του 2025, όταν είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού. Ως εκ τούτου, κόντρα στην Ελλάδα η «Μάνσαφτ» θα χρειαστεί νέο αρχηγό, με τον Κλοπ να μην έχει καταλήξει ακόμη στον ποδοσφαιριστή που θα φορέσει το περιβραχιόνιο. Στην αποστολή υπάρχουν αρκετές επιλογές, αν και εννέα παίκτες δεν έχουν ακόμη διεθνή εμπειρία.

Ο Σερζ Γκνάμπρι είναι ο πιο έμπειρος μετά τον Κίμιχ, με 61 συμμετοχές. Ο εξτρέμ της Μπάγερν, όμως, μπήκε ως αλλαγή στα δύο τελευταία παιχνίδια με Ολλανδία και Ελλάδα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι εκείνος η επιλογή για την αρχηγία. Στη λίστα βρίσκεται κι ο Φλόριαν Βιρτζ, ο οποίος μετρά 46 συμμετοχές με τη Γερμανία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εθνική.

Επίσης, υποψήφιοι είναι οι Νταβίντ Ράουμ και Νίκο Σλότερμπεκ. Ο Ράουμ είναι αρχηγός στη Λειψία, ενώ ο Σλότερμπεκ έχει φορέσει το περιβραχιόνιο της Ντόρτμουντ ως αντικαταστάτης του Έμρε Τσαν. Την ίδια στιγμή, ο Βάλντεμαρ Άντον αποτελεί ακόμη μία λύση, έχοντας διατελέσει αρχηγός της Στουτγκάρδης και υπαρχηγός της Ντόρτμουντ.