Ολυμπιακός: Από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας ματς με τη Μαρσέιγ

Από σήμερα (στις 16:00) ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ (15/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα και διευκρινίζει πως δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για την 2η αγωνιστική του UEFA Europa League απέναντι στην Olympique de Marseille, που θα διεξαχθεί στο «Stade Vélodrome» την Πέμπτη 15/10/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω Internet (www.olympiacos.org) από την Τετάρτη 30/09 και ώρα 16:00 έως την Παρασκευή 02/10 στις 13:00 ή έως την εξάντλησή τους (με δικαίωμα αγοράς ενός {1} εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας, ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Μασσαλία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο θα ακυρώνεται το εισιτήριο χωρίς προειδοποίηση.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός που προσωποποιήθηκε στο Gov.gr wallet κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, η ημερομηνία γέννησης, η χώρα διαμονής και η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης στην πόλη της Μασσαλίας.

Αρχικά δεν θα λάβουν εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.

Υστέρα θα σταλεί με pdf το εισιτήριο στο email που έχει ολοκληρωθεί η αγορά.

Οι φίλαθλοί μας θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο meeting point (Place de la Joliette) από τις 14:00 έως τις 17:00.

Στο συγκεκριμένο σημείο θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και η ακύρωση/επικύρωση των εισιτηρίων. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν θα πραγματοποιείται στο Stade Vélodrome και, ως εκ τούτου, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να προσέλθουν εγκαίρως στο meeting point. Οι φίλαθλοι θα αναχωρήσουν οργανωμένα από την περιοχή της Place de la Joliette με τρένα προς το Stade Vélodrome, σύμφωνα με το σχέδιο μετακίνησης που έχει καταρτίσει η γαλλική Αστυνομία. Σημειώνεται ότι οι φίλαθλοί μας δεν θα μπορούν να μεταβούν μεμονωμένα στο γήπεδο «Stade Vélodrome» και όσοι δεν θα είναι τις προκαθορισμένες ώρες, δεν θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήρια των 49€ δεν χρειάζεται να προσέλθουν στο σημείο συνάντησης. Επιπλέον καλούμε τους φιλάθλους που θα προμηθευτούν εισιτήρια των 49€, να είναι προσεκτικοί και να μην φορούν διακριτικά της ομάδας μας, αφού η γηπεδούχος ομάδα μάς έχει επιστήσει την προσοχή λόγω της επικινδυνότητας των οπαδών τους.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.

Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους, την Παρασκευή 02/10 στις 16:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία για τους φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, η ημερομηνία γέννησης, η χώρα διαμονής, η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης στην πόλη της Μασσαλίας και η κάρτα φίλαθλου του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 15€ και 49€ για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας VIP & VVIP”»