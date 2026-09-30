· ΑΕΚ

Super League: Ο Λούκα Γιόβιτς αναδείχθηκε παίκτης του μήνα για τον Σεπτέμβριο με 61,43%

Ο Λούκα Γιόβιτς αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Super League για τον Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας το 61,43% των ψήφων στη σχετική ψηφοφορία.

Super League: Ο Λούκα Γιόβιτς αναδείχθηκε παίκτης του μήνα για τον Σεπτέμβριο με 61,43%
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν η ξεκάθαρη επιλογή του κόσμου για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του ελληνικού πρωταθλήματος για τον μήνα που ολοκληρώνεται.

Ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ συγκέντρωσε το 61,43% των ψήφων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ανδρέα Τετέι με 17,01%.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος συγκέντρωσε το 12,74% των ψήφων. Από εκεί και πέρα, ακολούθησε ο Νίκος Αθανασίου με 5,17% κι οι Χάμζα, Ντιαγέ και Πόμπο.

https://www.instagram.com/p/Dd6IbWsu05t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
COMMENTS
LATEST NEWS
14:48 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέικ Φόρεστερ

14:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τα ματς με Μπόρατς και Αστέρα - Ειδικά πακέτα διαθέσιμα

14:20 EUROLEAGUE

Euroleague: Έξαλλοι στην Τουρκία με το σόου της Τσαρούχα στο Εφές-Ρεάλ

14:14 SUPER LEAGUE

Super League: Ο Λούκα Γιόβιτς αναδείχθηκε παίκτης του μήνα για τον Σεπτέμβριο με 61,43%

14:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόλαφος ο Ρόι Κιν κατά της Μάντσεστερ Σίτι: «Εάν ήμουν παίκτης τους, θα πετούσα όλα τα μετάλλια στα σκουπίδια»

14:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ολλανδίας: Ο Φαν Φέκε αποχώρησε από την προπόνηση πριν από την Ελλάδα

13:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα αποκάλυψε ποιον επιθετικό ήθελε διακαώς το καλοκαίρι

13:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες νίκες η Εθνική, μαζί με την Πορτογαλία!

13:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας ματς με τη Μαρσέιγ

13:26 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιαννούλης, ατομικό για Κόστα και Ελουστόντο

13:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Εκτός αποστολής ο Κίμιχ | Αναζητά νέο αρχηγό ο Κλοπ

13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρέλα για Μαυροπάνο: Οπαδός της Γουέστ Χαμ έδωσε σχεδόν 120.000 ευρώ για φανέλα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας