Super League: Ο Λούκα Γιόβιτς αναδείχθηκε παίκτης του μήνα για τον Σεπτέμβριο με 61,43%
Ο Λούκα Γιόβιτς αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Super League για τον Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας το 61,43% των ψήφων στη σχετική ψηφοφορία.
Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν η ξεκάθαρη επιλογή του κόσμου για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του ελληνικού πρωταθλήματος για τον μήνα που ολοκληρώνεται.
Ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ συγκέντρωσε το 61,43% των ψήφων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ανδρέα Τετέι με 17,01%.
Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος συγκέντρωσε το 12,74% των ψήφων. Από εκεί και πέρα, ακολούθησε ο Νίκος Αθανασίου με 5,17% κι οι Χάμζα, Ντιαγέ και Πόμπο.