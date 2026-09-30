Nations League: Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες νίκες η Εθνική, μαζί με την Πορτογαλία!

Ιδανικό ξεκίνημα έχει πραγματοποιήσει η Εθνική Ελλάδας στην πρώτη της παρουσία στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, μετρώντας δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές.

Η «γαλανόλευκη» έφυγε αρχικά με το «διπλό» από το Βελιγράδι, κερδίζοντας 2-1 της Σερβίας, ενώ ακολούθησε η νίκη (1-0) επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ. Το γκολ του Κουρμπέλη στα τελευταία λεπτά χάρισε στην Ελλάδα ένα «τρίποντο» που είχε επιπλέον ιστορική σημασία, καθώς ήταν το πρώτο κόντρα στη «Μάνσαφτ»

Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, η Εθνική έφτασε τις 19 νίκες στο Nations League κι ανέβηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας, όπου συγκατοικεί πλέον με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Ισπανία με 18 νίκες. Σε συνολικά 28 παιχνίδια στη διοργάνωση, η Ελλάδα μετρά 19 νίκες, τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες.

Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία δεδομένου ότι Πορτογαλία, Γαλλία και Ισπανία έχουν κατακτήσει στο παρελθόν το τρόπαιο του Nations League, σε αντίθεση με την Ελλάδα. Η «γαλανόλευκη» συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης κι ήδη, από τις δύο πρώτες αγωνιστικές, έχει καταγράψει μία σημαντική επίδοση.