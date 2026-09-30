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ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιαννούλης, ατομικό για Κόστα και Ελουστόντο

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του στη Νέα Μεσημβρία, με τον Χρήστο Γιαννούλη να ανεβάζει καθημερινά ένταση και να πλησιάζει στην επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς.

ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιαννούλης, ατομικό για Κόστα και Ελουστόντο
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Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του «Δικεφάλου του Βορρά», με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά στο γυμναστήριο και στο γήπεδο.

Οι ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι ξεκίνησαν με rondo και στη συνέχεια πέρασαν σε αγωνιστικές ασκήσεις, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τουρνουά ποδοβόλεϊ. Οι παίκτες χωρίστηκαν σε έξι ομάδες, με τον Τάισον να ξεχωρίζει με τις ενέργειες του.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Γιαννούλης, Ντεσπόντοφ, Κόστα και Ελουστόντο ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Ο Γιαννούλης είναι εκείνος που βρίσκεται πιο κοντά στην επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς, καθώς αυξάνει καθημερινά την ένταση της προπόνησής του.

Ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει αύριο (01/10) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με την προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 10:30.

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