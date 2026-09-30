Κόλαφος ο Ρόι Κιν κατά της Μάντσεστερ Σίτι: «Εάν ήμουν παίκτης τους, θα πετούσα όλα τα μετάλλια»

Άστραψε και βρόντηξε ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν για την ενοχή της Σίτι για πληθώρα οικονομικών παραβάσεων και παραβιάσεων κανονισμών της Premier League.

Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας από την ανεξάρτητη επιτροπή η Μάντσεστερ Σίτι είχε συνάψει «ψευδείς» συμβάσεις με διάφορους εμπορικούς συνεργάτες της, προκειμένου να διογκώσει τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειώσει τα έξοδά του κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Ακόμα, ο σύλλογος υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις που απέκρυπταν την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του από τους ελεγκτές και τις ρυθμιστικές αρχές του ποδοσφαίρου.

Επίσης, Η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε κατά πολύ τα όρια δαπανών που έχει θεσπίσει τόσο η Premier League όσο και η UEFA, ενώ ο σύλλογος δεν συνεργάστηκε με την Premier League σε κανένα στάδιο της έρευνας, στην ουσία παρεμποδίζοντας την επιτροπή να κάνει τη δουλειά της.

Όλα αυτά τα αδικήματα διαπράχθηκαν σε διάστημα δέκα σεζόν, αφού ο έλεγχος έγινε από τη σεζόν 2009-10 έως και τη 2017-18.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα κάνει προσφυγή.

Ο παλαίμαχος θρίλερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δε μάσησε τα λόγια του για τους «Πολίτες» και μεταξύ άλλων τα έβαλε και με τους παίκτες, λέγοντας πως αν αυτός βρισκόταν στη θέση του θα «πετούσε στα σκουπίδια όλα τα μετάλλια».

“Ήξεραν στην Σίτι ότι αυτό θα πλήγωνε πολύ κόσμο, αλλά παρ’ όλα αυτά το έκαναν. Αν ήμουν παίκτης που είχε σημειώσει επιτυχίες εκείνα τα χρόνια –παίκτης που έχουμε επαινέσει και στον οποίο έχουμε αναγνωρίσει την αξία του– θα πετούσα τα μετάλλια στα σκουπίδια χωρίς δεύτερη σκέψη.

Πρόκειται για εξαπάτηση. Ακούς διάφορες ανοησίες από παλαίμαχους παίκτες που λένε ότι “τα κατέκτησαν μέσα στο γήπεδο”, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρξε εξαπάτηση.

Η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη για τους παίκτες και τον προπονητή. Είχαν εμπιστευτεί τον σύλλογο και τις αξίες που αυτός πρεσβεύει.

Έχεις ιδιοκτήτες που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να καταφεύγουν στην εξαπάτηση», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ρόι Κιν.