Euroleague: Έξαλλοι στην Τουρκία με το σόου της Τσαρούχα στο Εφές-Ρεάλ

Η Ελληνίδα διαιτητής βρέθηκε για μία ακόμα φορά στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς το βράδυ της Τρίτης (29/09) σφύριξε στον αγώνα της Αναντολού Εφές με την Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη.

Και η παρουσία της προκάλεσε έντονα παράπονα στους γηπεδούχους, από την πρώτη κιόλας περίοδο. Ο βασικός λόγος έχει να κάνει με δύο σημαντικές φάσεις, που έδειξαν την διάθεσή της.

Η πρώτη ήταν στην πρώτη περίοδο, όταν σφύριξε επιθετικό φάουλ του Πι Τζέι Ντοζιέρ στον Χάιμε Πραντίγια και προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και στους δημοσιογράφους που έκαναν την περιγραφή.

Your refs are awful as your entire organization. This call is a joke @EuroLeague pic.twitter.com/wOY2wK1NUV — Klasnic #PedroMartinez27 (@banchiball) September 29, 2026

Το δεύτερο… χτύπημα ήρθε στην τρίτη περίοδο, όταν καταλόγισε παράβαση «μπρος πίσω» στον Μάθιου Στράζελ, κλείνοντας τα… μάτια στο σπρώξιμο του Φακούντο Καμπάτσο.