· Εφές Αναντόλου · Ρεάλ Μαδρίτης

Euroleague: Έξαλλοι στην Τουρκία με το σόου της Τσαρούχα στο Εφές-Ρεάλ

Ένα ακόμα διαιτητικό σόου πρόσφερε η Βάσω Τσαρούχα στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με την Ρεάλ Μαδρίτης για την Euroleague. 

Euroleague: Έξαλλοι στην Τουρκία με το σόου της Τσαρούχα στο Εφές-Ρεάλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελληνίδα διαιτητής βρέθηκε για μία ακόμα φορά στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς το βράδυ της Τρίτης (29/09) σφύριξε στον αγώνα της Αναντολού Εφές με την Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη.

Και η παρουσία της προκάλεσε έντονα παράπονα στους γηπεδούχους, από την πρώτη κιόλας περίοδο. Ο βασικός λόγος έχει να κάνει με δύο σημαντικές φάσεις, που έδειξαν την διάθεσή της.

Η πρώτη ήταν στην πρώτη περίοδο, όταν σφύριξε επιθετικό φάουλ του Πι Τζέι Ντοζιέρ στον Χάιμε Πραντίγια και προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και στους δημοσιογράφους που έκαναν την περιγραφή.

Το δεύτερο… χτύπημα ήρθε στην τρίτη περίοδο, όταν καταλόγισε παράβαση «μπρος πίσω» στον Μάθιου Στράζελ, κλείνοντας τα… μάτια στο σπρώξιμο του Φακούντο Καμπάτσο.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:48 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέικ Φόρεστερ

14:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τα ματς με Μπόρατς και Αστέρα - Ειδικά πακέτα διαθέσιμα

14:20 EUROLEAGUE

Euroleague: Έξαλλοι στην Τουρκία με το σόου της Τσαρούχα στο Εφές-Ρεάλ

14:14 SUPER LEAGUE

Super League: Ο Λούκα Γιόβιτς αναδείχθηκε παίκτης του μήνα για τον Σεπτέμβριο με 61,43%

14:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόλαφος ο Ρόι Κιν κατά της Μάντσεστερ Σίτι: «Εάν ήμουν παίκτης τους, θα πετούσα όλα τα μετάλλια στα σκουπίδια»

14:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ολλανδίας: Ο Φαν Φέκε αποχώρησε από την προπόνηση πριν από την Ελλάδα

13:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα αποκάλυψε ποιον επιθετικό ήθελε διακαώς το καλοκαίρι

13:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες νίκες η Εθνική, μαζί με την Πορτογαλία!

13:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας ματς με τη Μαρσέιγ

13:26 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιαννούλης, ατομικό για Κόστα και Ελουστόντο

13:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Εκτός αποστολής ο Κίμιχ | Αναζητά νέο αρχηγό ο Κλοπ

13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρέλα για Μαυροπάνο: Οπαδός της Γουέστ Χαμ έδωσε σχεδόν 120.000 ευρώ για φανέλα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας