· Προμηθέας Πατρών

GBL: Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέικ Φόρεστερ

Ο Προμηθέας Πάτρας ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ, Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την παρουσία του σε ΠΑΟΚ κι Άρη.

GBL: Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέικ Φόρεστερ
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Στον Προμηθέα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέικ Φόρεστερ, με την ομάδα της Πάτρας να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του 27χρονου σέντερ.

Ο Αμερικανός, ύψους 2,07 μ., γνωρίζει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Άρη, ενώ είχε προηγηθεί η παρουσία του στον ΠΑΟΚ.

Με τους «κίτρινους» κατέγραψε στη Stoiximan GBL 5,4 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 22 παιχνίδια, έχοντας 15:49 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Την προηγούμενη σεζόν, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, μέτρησε 8,1 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 62,2% στα δίποντα σε 16,1 λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Στο FIBA Europe Cup είχε 7,9 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 57,4% στα δίποντα.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος έρχεται στην Πάτρα για να ενισχύσει την front line της ομάδας μας για τη σεζόν 2026-27.

Ο Τζέικ Φόρεστερ γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1999. Έχει ύψος 2,07 μ. και αγωνίζεται στη θέση "5". Στην κολεγιακή καριέρα του ξεκίνησε από την Indiana το 2018 και συνέχισε στο Temple, από το 2019 έως το 2021, ενώ το 2022-23 τελείωσε την πορεία του στο NCAA με το πανεπιστήμιο του Saint Louis.

Η παρθενική του σεζόν στην Ευρώπη ήταν το 2023-24, στη Γερμανία με τους Artland Dragons, όπου πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα με 12,5 πόντους και 6,8 ριμπάουντ μέσο όρο. Την επόμενη χρονιά συστήθηκε στο ελληνικό κοινό, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ και πραγματοποιώντας μια πολύ μεστή σεζόν, με 8,3 πόντους και 4,6 ριμπάουντ μέσο όρο. Πέρυσι μεταπήδησε στον Άρη, όπου μέτρησε 5,4 πόντους και 4,7 ριμπάουντ.

Καλωσορίζουμε τον Τζέικ Φόρεστερ στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με τα "πορτοκαλί".»

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