Ρίο Άβε: Τελειώνει ο Συλαϊδόπουλος - Έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του

Kοντά στην πόρτα της εξόδου από την Ρίο Άβε φαίνεται πως βρίσκεται ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος

Ρίο Άβε: Τελειώνει ο Συλαϊδόπουλος - Έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του
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Κοντά στην απομάκρυνση του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου φαίνεται πως βρίσκεται η Ρίο Άβε, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογαλικός σύλλογος έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως η Ρίο Άβε βρίσκεται κοντά στην πρόσληψη του Βάσκο Σεάμπρα από την Αρούκα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως η Ρίο Άβε ετοιμάζει την επόμενη ημέρα χωρίς τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο στον πάγκο της, ο οποίος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία τον Δεκέμβριο του 2025. Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει δώσει 41 αγώνες με απολογισμό εννέα νίκες, 12 ισοπαλίες και 20 ήττες.

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