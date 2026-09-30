Ρίο Άβε: Τελειώνει ο Συλαϊδόπουλος - Έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του

Κοντά στην απομάκρυνση του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου φαίνεται πως βρίσκεται η Ρίο Άβε, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογαλικός σύλλογος έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως η Ρίο Άβε βρίσκεται κοντά στην πρόσληψη του Βάσκο Σεάμπρα από την Αρούκα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως η Ρίο Άβε ετοιμάζει την επόμενη ημέρα χωρίς τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο στον πάγκο της, ο οποίος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία τον Δεκέμβριο του 2025. Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει δώσει 41 αγώνες με απολογισμό εννέα νίκες, 12 ισοπαλίες και 20 ήττες.