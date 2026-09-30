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Ελλάδα - Ολλανδία: Στο Αθλητικό Κέντρο του Άρη η προετοιμασία των «Οράνιε»

Η Ολλανδία επέλεξε το αθλητικό κέντρο του Άρη για την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα την Πέμπτη (01/10, 21:45).

Ελλάδα - Ολλανδία: Στο Αθλητικό Κέντρο του Άρη η προετοιμασία των «Οράνιε»
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Στις εγκαταστάσεις του Άρη στο Νέο Ρύσιο θα πραγματοποιήσει την προπόνησή της η Ολλανδία, μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση με την Ελλάδα στην Τούμπα.

Η «γαλανόλευκη» επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ και πλέον στρέφει την προσοχή της στο παιχνίδι με τους «οράνιε». Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 21:45 και αφορά την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A.

Για την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα, η Ολλανδία επέλεξε το αθλητικό κέντρο του Άρη στο Νέο Ρύσιο. Η προπόνηση της Τεταρτης (30/09) των «οράνιε» στις εγκαταστάσεις των «κιτρινόμαυρων» έχει χαρακτήρα ενεργοποίησης, καθώς πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από τη σέντρα στην Τούμπα.

Στο μεταξύ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το ίδιο αθλητικό κέντρο και η Γερμανία, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στις 4 Οκτωβρίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τη γερμανική αποστολή.

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