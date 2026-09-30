Κολοσσός H HOTELS Collection: Σταθερός και ριζικά ανανεωμένος

Στην τελική ευθεία πριν την έναρξη της Stoiximan GBL της σεζόν 2026-27 το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το www.gbl.com.gr συνεχίζει τα αφιερώματα στις 14 ομάδες του 34ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος με τον Κολοσσό H Hotels Collection, την σταθερή παρουσία από την νησιωτική Ελλάδα τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια.

Αναλυτικά το αφιέρωμα:

Η ομάδα της Ρόδου κατάφερε την περασμένη σεζόν να βρει μία θέση στα πλέι οφ και το φετινό καλοκαίρι προχώρησε σε ολική ανανέωση του έμψυχου δυναμικού.

Ο Άρης Λυκογιάννης στην τρίτη «θητεία» του στους «θαλασσί» παραμένει στον πάγκο ενώ συνεχίζουν από το περσινό ρόστερ, μόνο οι Ζώης Καράμπελας και Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης.

Ο ελληνικός κορμός ενισχύθηκε με δύο παίκτες που την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά ήταν στο ρόστερ του Ηρακλή τον έμπειρο Βασίλη Χρηστίδη και τον πολύτιμο Νίκο Τσιακμά, τον προερχόμενο από τρία χρόνια στην Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ Γιώργο Καμπερίδη, όπως επίσης, με τον Γιάννη Ευσταθιάδη που επιστρέφει στη Stoiximan GBL μετά από τέσσερα χρόνια.

Αντίστοιχα στους ξένους, επιλέχθηκαν αθλητές με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα και γενικότερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στη Ρόδο μετακόμισαν από άλλες ομάδες της Stoiximan GBL οι Σι Τζέι Χάρις (Περιστέρι Betsson) και Ρόκι Κρούζερ (Πανιώνιος) και ο Ντεβόντε Άπσον (Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ).

Ο φόργουορντ Τάιλερ Στίβενσον πέρυσι αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Σλοβακίας, οι γκαρντ Έζρα Μανιόν και Πέιτον Γουίλις στην Ιταλία, ενώ ο φόργουορντ Τζόρνταν Μπαρνέτ στη Γαλλία. Μοναδικός «ρούκι» ο Νίκολας Μπένσον που βρισκόταν σε κολλέγιο στις ΗΠΑ.

«Έχουμε πετύχει διάνα με τον χαρακτήρα των παιδιών»

Άρης Λυκογιάννης (προπονητής): «Η προετοιμασία μέχρι στιγμής εξελίσσεται φυσιολογικά. Υπάρχει κούραση, υπάρχουν βαριά πόδια, υπάρχουνε θέματα μικροτραυματισμών αλλά υπάρχει πολύ καλή διάθεση, εξαιρετική χημεία μεταξύ όλων, υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα.

Θεωρώ ότι έχουμε πετύχει διάνα όσον αφορά τους χαρακτήρες των παιδιών. Νομίζω είναι μια φυσιολογική προετοιμασία, θα πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος. Νομίζω είναι νωρίς ακόμα για να έχουμε συμπεράσματα για τα καινούργια παιδιά που έχουν έρθει.

Ούτως ή άλλως θεωρώ ότι εκτός από 2 παιδιά, τον Καλαιτζάκη και τον Καράμπελα, η ομάδα είναι εντελώς καινούργια και θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Υπάρχουνε κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι αρκετά έμπειροι όσον αφορά την Ελληνική λίγκα, γνωρίζουμε τι μπορούν να μας δώσουν, όπως είναι ο Άπσον, ο Κρούζερ και ο Χάρις.

Τα καινούργια παιδιά ουσιαστικά στην Ελληνική λίγκα, ο Μπαρνέτ, ο Μανιόν και ο Γουίλις, θα χρειαστούν λίγο παραπάνω χρόνο, όπως και ο Στήβενσον για να προσαρμοστούν, να μάθουν το πως λειτουργεί η Ελληνική λίγκα και να μπορέσουν να βάλουν τα δικά τους χαρακτηριστικά στο παιχνίδι.

Ο στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε άκρως ανταγωνιστικοί σε ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες υγεία και καλή αγωνιστική σεζόν».

«Έχουμε κάνει ανταγωνιστική ομάδα»

Γιώργος Καμπερίδης (αρχηγός): «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Κολοσσό Ρόδου και ανυπομονώ για την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Έχουμε δουλέψει σκληρά στην προετοιμασία και πιστεύω ότι έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό σύνολο.

Το φετινό πρωτάθλημα έχει γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό με πολλές ομάδες να έχουν υψηλούς στόχους κάτι που κάνει κάθε παιχνίδι ιδιαίτερα απαιτητικό.

Στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε καθημερινά, να παλεύουμε σε κάθε αγώνα και να διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο μας περήφανο και να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά, με υγεία και πολλές όμορφες στιγμές».