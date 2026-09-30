Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: Πού θα δείτε την αναμέτρηση του T-Center

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν για την Euroleague συνεχίζεται σήμερα (30/9).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι «πληγωμένος» αγωνιστικά και ψυχολογικά, μιας και προέρχεται από την ήττα στο ελληνικό Super Cup από τον ΠΑΟΚ, ενώ είδε και τις κομβικές απουσίες να αυξάνονται.

Το Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime

Oι παίκτες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησαν με 91-72 της Παρί στην πρεμιέρα και τώρα περιμένουν την ομάδα του Τόνι Πάρκερ στο Telekom Center Athens.

Η Βιλερμπάν μπήκε με το... δεξί στη Euroleague, νικώντας εντός έδρας με 84-74 την επόμενη αντίπαλο των «πρασίνων» (σ.σ. 3η αγωνιστική), Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στο άλλο ματς της ημέρας (30/09), η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (30/09)