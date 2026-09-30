Super League: Σε νέα ώρα το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ | Αλλαγές στα ματς των «πράσινων»
Δύο ώρες νωρίτερα θα διεξαχθεί το αθηναϊκό ντέρμπι, Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έπειτα από αίτημα του τηλεοπτικού φορέα.
Επίσημη μορφή πήραν οι αλλαγές στο πρόγραμμα της Stoiximan Super League για τον Παναθηναϊκό, αφού έπειτα από αίτημα του «ΣΠΟΡ FM TV» που είναι ο τηλεοπτικός φορέας των «πράσινων», όλα τα εντός έδρας ματς θα ξεκινούν στις 17:30, εκτός από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, που θα ξεκινήσει στις 19:00.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια αποδοχής αιτήματος του τηλεοπτικού φορέα, οι ακόλουθοι αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:
7η Αγωνιστική
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR θα διεξαχθεί την Κυριακή 18.10.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
9η Αγωνιστική
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.26 στις 19:00 (αντί για 21:00).
10η Αγωνιστική
- ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 08.11.26 στις 17:30 (αντί για 20:00).
11η Αγωνιστική
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η. θα διεξαχθεί την Κυριακή 22.11.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
13η Αγωνιστική
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
15η Αγωνιστική
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00)».