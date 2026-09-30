Super League: Σε νέα ώρα το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ | Αλλαγές στα ματς των «πράσινων»

Επίσημη μορφή πήραν οι αλλαγές στο πρόγραμμα της Stoiximan Super League για τον Παναθηναϊκό, αφού έπειτα από αίτημα του «ΣΠΟΡ FM TV» που είναι ο τηλεοπτικός φορέας των «πράσινων», όλα τα εντός έδρας ματς θα ξεκινούν στις 17:30, εκτός από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, που θα ξεκινήσει στις 19:00.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια αποδοχής αιτήματος του τηλεοπτικού φορέα, οι ακόλουθοι αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

7η Αγωνιστική

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR θα διεξαχθεί την Κυριακή 18.10.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

9η Αγωνιστική

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.26 στις 19:00 (αντί για 21:00).

10η Αγωνιστική

ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 08.11.26 στις 17:30 (αντί για 20:00).

11η Αγωνιστική

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η. θα διεξαχθεί την Κυριακή 22.11.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

13η Αγωνιστική

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

15η Αγωνιστική