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Super League: Σε νέα ώρα το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ | Αλλαγές στα ματς των «πράσινων»

Δύο ώρες νωρίτερα θα διεξαχθεί το αθηναϊκό ντέρμπι, Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έπειτα από αίτημα του τηλεοπτικού φορέα. 

Super League: Σε νέα ώρα το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ | Αλλαγές στα ματς των «πράσινων»
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Επίσημη μορφή πήραν οι αλλαγές στο πρόγραμμα της Stoiximan Super League για τον Παναθηναϊκό, αφού έπειτα από αίτημα του «ΣΠΟΡ FM TV» που είναι ο τηλεοπτικός φορέας των «πράσινων», όλα τα εντός έδρας ματς θα ξεκινούν στις 17:30, εκτός από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, που θα ξεκινήσει στις 19:00.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια αποδοχής αιτήματος του τηλεοπτικού φορέα, οι ακόλουθοι αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

7η Αγωνιστική

  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR θα διεξαχθεί την Κυριακή 18.10.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

9η Αγωνιστική

10η Αγωνιστική

  • ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 08.11.26 στις 17:30 (αντί για 20:00).

11η Αγωνιστική

  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η. θα διεξαχθεί την Κυριακή 22.11.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

13η Αγωνιστική

  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

15η Αγωνιστική

  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00)».
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