Μάικ Τζέιμς: Η Εθνική ΗΠΑ στο πλευρό του - Οι σκέψεις μας είναι μαζί του, καλή ανάρρωση

Ο Μάικ Τζέιμς αποχώρησε από τον αγώνα της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει μεγάλη ανησυχία πως πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα.

Η Team USA θέλησε να δείξει τη συμπαράσταση της στον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή στέλνοντας τις ευχές της για καλή ανάρρωση μέσω social media.

«Στέλνουμε τις σκέψεις μας στον Μάικ Τζέιμς και του ευχόμαστε μία γρήγορη ανάρρωση». ήταν το μήνυμα της Team USA.