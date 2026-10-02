Συναγερμός στον Παναθηναϊκό: Αποχώρησε τραυματίας ο Λιβάι Γκαρσία από την εθνική - Φόβοι για θλάση

Συναγερμός έχει σημάνει στον Παναθηναϊκό σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα της Εθνικής του ομάδας.

Ο επιθετικός των «Πράσινων» αποχώρησε τραυματίας στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations League της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF).

Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την πατρίδα του είναι οι χειρότερες δυνατές, καθώς μιλούν για θλάση.

Ο Λιβάι επιστρέφει στην Ελλάδα προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και ως εκ τούτου κρίνεται αμφίβολη η συμμετοχή του επιθετικού στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (11/10) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».