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Ρομέρο: «Ποτέ δεν θα έχουμε ξανά έναν παίκτη σαν τον Μέσι, είναι ο καλύτερος όλων των εποχών»

Ο Κριστιάν Ρομέρο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λιονέλ Μέσι, μετά το ντεμπούτο του ως αρχηγός της εθνικής Αργεντινής, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Ρομέρο: «Ποτέ δεν θα έχουμε ξανά έναν παίκτη σαν τον Μέσι, είναι ο καλύτερος όλων των εποχών»
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Η εθνική Αργεντινής βρίσκεται σε μια νέα εποχή μετά την απόφαση του Λιονέλ Μέσι να ολοκληρώσει την παρουσία του με την «αλμπισελέστε». Ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατέκτησε όλους τους μεγάλους τίτλους με τη χώρα του και στα 39 του χρόνια πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο, οδηγώντας την ομάδα ως αρχηγός μέχρι τον τρίτο τελικό της ιστορίας της.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι επέλεξε τον Κριστιάν Ρομέρο ως νέο αρχηγό της εθνικής ομάδας. Ο αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο στη φιλική νίκη με 4-0 απέναντι στη Βολιβία.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 28χρονος αναφέρθηκε στον Μέσι και στην επιρροή που είχε στην εθνική ομάδα, τονίζοντας πως αποτέλεσε πρότυπο και παράδειγμα για όλους.

«Ποτέ δεν θα έχουμε ξανά έναν παίκτη σαν τον Μέσι. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Τον είδαμε να μεγαλώνει από τότε που ήμασταν πολύ μικροί, αλλά μας δίδαξε πάντα να ξανασηκωνόμαστε. Είναι πρότυπο, παράδειγμα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρομέρο.

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