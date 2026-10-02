Φαν Ντάικ: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό - Όλα πήγαν στραβά στο πρώτο γκολ»

Αυστηρή κριτική άσκησε ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας στον εαυτό του και τους συμπαίκτες του για τη χθεσινή ισοπαλία 2-2 με την Εθνική μας ομάδα, τονίζοντας πως δεν ήταν καθόλου καλοί στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που ήταν ενδεικτικό ειδικότερα στο πρώτο γκολ της Ελλάδας με τον Ιωαννίδη.

Η Εθνική μας ομάδα ευτύχησε να προηγηθεί αρχικά με τον Ιωαννίδη και στη συνέχεια με φοβερή συνεργασία του πρώτου με τον Μασούρα να γράψουν και το 2-0, πηγαίνοντας στο ημίχρονο με εμφατικό προβάδισμα.

Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ο Τσάβι προχώρησε σε τρεις αλλαγές, η Ολλανδία πήρε πολλά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο αναγκάζοντας την Ελλάδα να οπισθοχωρήσει και εν τέλει δια πυρός και σιδήρου ισοφάρισε στο 89' για να χαλάσει το απόλυτο της Εθνικής μας.

Εκ των πρωταγωνιστών του comeback της Ολλανδίας ήταν ο αρχηγός της, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ο οποίος έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης μειώνοντας με κεφαλιά για το 2-1 της Ολλανδίας στο 59ο λεπτό. Μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε για τον αγώνα και τόνισε πως είδε δυο τελειώς διαφορετικά ημίχρονα.

«Στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε πώς θέλουμε να παίζουμε, πώς θέλουμε να αμυνόμαστε και ότι μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Πρέπει, όμως, να είμαστε και ρεαλιστές. Το πρώτο ημίχρονο ήταν απλώς κακό. Γιατί συνέβη αυτό; Πιστεύω ότι πρέπει πρωτίστως να αναζητήσεις τις ευθύνες στον εαυτό σου. Τα βασικά: να μπαίνεις στις μονομαχίες, να είσαι πιο σίγουρος με την μπάλα, να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις.

Αντί να προσπαθούμε να περάσουμε από τον άξονα, να αναπτύσσουμε το παιχνίδι γύρω από αυτόν, όπως είχαμε συμφωνήσει. Μόνο που αυτό δεν έγινε. Δυστυχώς, συμβαίνουν κι αυτά μερικές φορές στο ποδόσφαιρο. Τότε σημασία έχει το πώς αντιδράς. Ο τρόπος με τον οποίο παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν, νομίζω, μια αρκετά καλή αντίδραση».

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ τόνισε πως χαρακτηριστικό της κακής εικόνας της ομάδας του ήταν το πρώτο γκολ της Ελλάδας.

«Όλα πήγαν στραβά. Χάνεις την πρώτη μονομαχία, δεν υπάρχει αμυντική κάλυψη, στη συνέχεια δημιουργείται κατάσταση δύο εναντίον ενός και εκείνος (σ.σ Ιωαννίδης) στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν χαρακτηριστικό του πρώτου μας ημιχρόνου. Πάντα κάτι έλειπε και ήμασταν πολύ άτολμοι στις μονομαχίες».

Παράλληλα παρατήρησε πως στα 3 πρώτα παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Τσάβι η ομάδα παρουσιάζει συνολικά μια αδυναμία στα πρώτα 45 λεπτά.

«Αν με εκπλήσσει αυτό; Μου είναι δύσκολο να απαντήσω. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι δείχνουμε πως μπορούμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε για 90 λεπτά. Σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε δώσει, δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε», κατέληξε ο έμπειρος στόπερ μιλώντας στα ολλανδικά Μέσα μετά το τέλος του αγώνα.