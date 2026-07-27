Επίσημο: Στους Σίξερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!
Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία ανάμεσα στους 76ερς και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, με την ομάδα της Φιλαδέλφεια να ανακοινώνει την απόκτηση του «Βασιλιά», αποκαλύπτοντας παράλληλα τη φανέλα του με το νούμερο «23».
Μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες των τελευταίων ετών ανακοίνωσαν οι Φιλαδέλφεια Σίξερς, κάνοντας γνωστή την συμφωνία τους με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Ο 42χρονος «βασιλιάς» θα συνεχίσει την απίθανη καριέρα του στην ομάδα της Πενσυλβάνιας, ξεκινώντας την 24η σεζόν του στον μαγικό κόσμο του NBA.
Παράλληλα, ο ΛεΜπρόν απ' ό,τι φαίνεται και στην ανακοίνωση γυρίζει στο... παραδοσιακό του νούμερο 23, αφήνοντας τον αριθμό 6 που φορούσε τα τελευταία χρόνια στους Λέικερς.
Ο King James ξεκίνησε την καριέρα του στους Καβαλίερς το μακρινό 2003, ακολούθησε η τετραετία στους Χιτ (2010-2014), η επιστροφή στο Κλίβελαντ (2014-2018), ενώ μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα των Λέικερς, όπου αγωνιζόταν από το 2018.
Σε 23 χρόνια παρουσίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο ΛεΜπρόν μετράει 1.622 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια με εντυπωσιακούς μέσους όρους (26.8 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 37.6 λεπτά).
Ακόμα πιο επιβλητική είναι η παρουσία του στα playoffs, όπου σε 302 παιχνίδια καταγράφει 28.2 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 7.2 ασίστ και 1.7 κλεψίματα ανά 41.2 λεπτά συμμετοχής.