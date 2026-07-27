Επίσημο: Στους Σίξερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες των τελευταίων ετών ανακοίνωσαν οι Φιλαδέλφεια Σίξερς, κάνοντας γνωστή την συμφωνία τους με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο 42χρονος «βασιλιάς» θα συνεχίσει την απίθανη καριέρα του στην ομάδα της Πενσυλβάνιας, ξεκινώντας την 24η σεζόν του στον μαγικό κόσμο του NBA.

Παράλληλα, ο ΛεΜπρόν απ' ό,τι φαίνεται και στην ανακοίνωση γυρίζει στο... παραδοσιακό του νούμερο 23, αφήνοντας τον αριθμό 6 που φορούσε τα τελευταία χρόνια στους Λέικερς.

Ο King James ξεκίνησε την καριέρα του στους Καβαλίερς το μακρινό 2003, ακολούθησε η τετραετία στους Χιτ (2010-2014), η επιστροφή στο Κλίβελαντ (2014-2018), ενώ μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα των Λέικερς, όπου αγωνιζόταν από το 2018.

Σε 23 χρόνια παρουσίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο ΛεΜπρόν μετράει 1.622 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια με εντυπωσιακούς μέσους όρους (26.8 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 37.6 λεπτά).

Ακόμα πιο επιβλητική είναι η παρουσία του στα playoffs, όπου σε 302 παιχνίδια καταγράφει 28.2 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 7.2 ασίστ και 1.7 κλεψίματα ανά 41.2 λεπτά συμμετοχής.