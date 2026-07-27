Παναθηναϊκός: Δυσκολίες με Βιλένα και Πάντοβιτς – Μετά την Πάκσι οι εξελίξεις στα μεταγραφικά

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, με την υπόθεση των ποδοσφαιριστών που δεν βρίσκονται στα βασικά πλάνα της ομάδας να παραμένει ανοιχτή.

Στο «τριφύλλι» έχουν ήδη γίνει κινήσεις για την εύρεση λύσεων, ωστόσο οι περιπτώσεις των Τόνι Βιλένα και Μάρκο Πάντοβιτς παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τόσο ο Βιλένα, όσο και ο Πάντοβιτς έχουν απορρίψει προτάσεις που τους μεταφέρθηκαν από τους «πράσινους», γεγονός που καθυστερεί τις εξελίξεις αναφορικά με το μέλλον τους.

Δυσκολίες με Βιλένα και Πάντοβιτς

Η περίπτωση του Βιλένα δεν είναι εύκολη για τον Παναθηναϊκό, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη λύση για την αποχώρησή του. Οι «πράσινοι» αναζητούν τρόπο ώστε να προχωρήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως τα δεδομένα δεν επιτρέπουν προς το παρόν άμεσες εξελίξεις.

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα για τον Μάρκο Πάντοβιτς. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής επιθυμεί να επανεκκινήσει την καριέρα του και να βρει έναν νέο σύλλογο, στον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί περισσότερο και να αποκτήσει ξανά σημαντικό ρόλο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι προτάσεις που έχουν φτάσει στον παίκτη δεν έχουν γίνει αποδεκτές, με αποτέλεσμα και η συγκεκριμένη υπόθεση να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Μετά την Πάκσι οι εξελίξεις στα μεταγραφικά

Οι περισσότερες εξελίξεις στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού αναμένονται μετά την αναμέτρηση με την Πάκσι.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τον σχεδιασμό του «τριφυλλιού», τόσο σε επίπεδο ενίσχυσης του ρόστερ όσο και στις αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών.

Ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Στέφανος Κοτσόλης, βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και είναι έτοιμος να διαχειριστεί κάθε πιθανό σενάριο, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει σημαντικά το τοπίο γύρω από το ρόστερ της ομάδας.