Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης ο Χαραλαμπόγλου

Μετά από μία σεζόν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Γιώργου Χαραλαμπόγλου με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς οι Αρκάδες ανακοίνωσαν επίσημα την αποχώρηση του 22χρονου επιθετικού.

Ο νεαρός στράικερ φόρεσε τη φανέλα της ομάδας σε 15 αναμετρήσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο, έχοντας ως απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Γιώργο Χαραλαμπόγλου.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου για την παρουσία του και την προσφορά του στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα».