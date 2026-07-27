ΑΕΚ: Ανεβάζουν ρυθμούς Καλοσκάμης κι Αλεξίου, ενόψει Super Cup

Με θετικά μηνύματα συνεχίζεται η προετοιμασία της «Ένωσης» στο Άπελντοορν.

Καλοσκάμης και Αλεξίου παρουσιάζουν καθημερινά βελτίωση, ακολουθώντας το ατομικό τους πρόγραμμα και σταδιακά ανεβάζουν ένταση.

Οι δύο ποδοσφαιριστές συνέχισαν και την Τρίτη (27/7) το ειδικό πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί για την περίπτωσή τους, με το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ να παρακολουθεί την πορεία τους και να διαχειρίζεται με προσοχή την επιστροφή τους σε πλήρεις ρυθμούς.

Η κατάσταση των δύο νεαρών παικτών αξιολογείται θετικά, με τους Καλοσκάμη και Αλεξίου να κάνουν καθημερινά βήματα προόδου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο την πλήρη ενσωμάτωσή τους στις προπονήσεις, ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο, με έπαθλο το τρόπαιο του Super Cup.