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ΑΕΚ: Ανεβάζουν ρυθμούς Καλοσκάμης κι Αλεξίου, ενόψει Super Cup

Δημήτρης Καλοσκάμης και Χρήστος Αλεξίου ανεβάζουν ρυθμούς και σταδιακά πλησιάζουν στην επιστροφή τους σε κανονικούς ρυθμούς στην προετοιμασία της ΑΕΚ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Ανεβάζουν ρυθμούς Καλοσκάμης κι Αλεξίου, ενόψει Super Cup
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Με θετικά μηνύματα συνεχίζεται η προετοιμασία της «Ένωσης» στο Άπελντοορν.

Καλοσκάμης και Αλεξίου παρουσιάζουν καθημερινά βελτίωση, ακολουθώντας το ατομικό τους πρόγραμμα και σταδιακά ανεβάζουν ένταση.

Οι δύο ποδοσφαιριστές συνέχισαν και την Τρίτη (27/7) το ειδικό πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί για την περίπτωσή τους, με το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ να παρακολουθεί την πορεία τους και να διαχειρίζεται με προσοχή την επιστροφή τους σε πλήρεις ρυθμούς.

Η κατάσταση των δύο νεαρών παικτών αξιολογείται θετικά, με τους Καλοσκάμη και Αλεξίου να κάνουν καθημερινά βήματα προόδου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο την πλήρη ενσωμάτωσή τους στις προπονήσεις, ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο, με έπαθλο το τρόπαιο του Super Cup.

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