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Ατρόμητος: Πούλησε 17χρονο ποδοσφαιριστή στην Μπάγερν Μονάχου!

Σημαντική πώληση από τον Ατρόμητο στους πρωταθλητές Γερμανίας.

Ατρόμητος: Πούλησε 17χρονο ποδοσφαιριστή στην Μπάγερν Μονάχου!
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Μία σημαντική μεταγραφή για το μέλλον ολοκλήρωσε η Μπάγερν Μονάχου, αποκτώντας από τον Ατρόμητο τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα.

Ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους των Βαυαρών για τις ικανότητες και την προοπτική του, έπειτα από δύο παρουσίες του σε δοκιμαστικά προγράμματα του γερμανικού συλλόγου.

Η Μπάγερν αποφάσισε να επενδύσει στο ταλέντο του νεαρού στόπερ και προχώρησε στην αγορά των δικαιωμάτων του από τον Ατρόμητο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Η ανακοίνωση

«Μεγάλη συμφωνία για την ομάδα μας, καθώς ο 17χρονος Περιστεριώτης, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου.Η ΠΑΕ Ατρόμητος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πώληση του 17χρονου (21/5/2009), Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, στον γίγαντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Μπάγερν Μονάχου.

Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας είναι Περιστεριώτης και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα πραγματοποίησε στον Ηρακλή Περιστερίου, εκεί όπου τον εντόπισε το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας μας και αποκτήθηκε άμεσα.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Κωνσταντίνος πέρασε με απόλυτη επιτυχία από το πρωτο δοκιμαστικό των Βαυαρών διάρκειας μίας εβδομάδας και ως εκ τούτου ακολούθησε και δεύτερο λίγους μήνες αργότερα, αφήνοντας για ακόμα μία φορά άριστες εντυπώσεις, με την Μπάγερν Μονάχου τελικά να προχωρά στην απόφαση για την απόκτησή του.

Ο Ατρόμητος αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται στο πλάι των δικών του παιδιών, έδωσε τη συγκατάθεσή του ώστε ο Κωνσταντίνος να κάνει αυτό το τεράστιο άλμα στην καριέρα του, «διαφημίζοντας» την ομάδα μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο ανώτατο επίπεδο ποδοσφαίρου.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου εύχεται στον Κωνσταντίνο κάθε επιτυχία και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του με μεγάλη περηφάνια!»

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