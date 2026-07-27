ΑΕΚ: Original κατά Αγγελοπουλου για Sunel Arena στον Ολυμπιακό

Η Original εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στρέφεται κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάκη Αγγελόπουλου, με αφορμή την επικείμενη παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό.

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι της Ένωσης πήραν θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα και εξαπέλυσαν επίθεση προς τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ ΑΕΚ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στη συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους».

Το κλίμα στις τάξεις της ΑΕΚ είναι πλέον ιδιαίτερα τεταμένο, με την Original να κάνει λόγο για επιλογές που, όπως υποστηρίζει, δεν συνάδουν με τα συμφέροντα της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το τελευταίο διάστημα ακούγαμε ένα σενάριο που με τίποτα δεν θέλαμε να πιστέψουμε.

Δεν το πιστεύαμε γιατί ήταν εφιαλτικό.

Τόσο εφιαλτικό που ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα βρεθεί ο "εφιάλτης" που θα το πραγματοποιήσει. Να όμως που τελικά βρέθηκε.

ΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο άνθρωπος που έκανε κυριολεκτικά συμφωνία με τον γαύρο.

Συμφώνησε με τον γαύρο, τα βρήκε με αυτούς που δεν θέλουμε να μοιραζόμαστε μαζί τους όχι ένα κλειστό γήπεδο, αλλά ούτε τον αέρα που αναπνέουμε.

Στα είπαμε και από κοντά... Δεν θέλουμε καμιά συμφωνία με αυτούς και να μην το προχωρήσεις. Μας έγραψες εκεί που δεν έπρεπε να μας γράψεις. Τώρα θα σε γράψουμε και εμείς εκεί που πρέπει να σε γράψουμε.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ.

Έκανες την επιλογή σου για τα δικά σου συμφέροντα (και όχι της ΑΕΚ) και θεωρούσες ότι θα πέσουμε για ύπνο και όλα θα είναι καλά.

Τώρα θα κάνουμε και εμείς τη δική μας επιλογή ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΕΚΤΖΗ.

Ξενοδοχεία, συντριβάνια σοκολάτας και νταραβέρια με τη βρώμα του Πειραιά να κάνεις για το σπίτι σου και για τις δουλειές σου, όχι για την ΑΕΚ».