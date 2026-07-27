Μουντιάλ 2026: Η πρώτη εμφάνιση Μέσι μετά τον χαμένο τελικό προκάλεσε χαμό στην Αργεντινή

Λίγες ημέρες μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026, ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Ροσάριο.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε», που επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα, έδωσε το «παρών» στην αναμέτρηση της Λεόνες, της ομάδας της οικογένειάς του, απέναντι στη Σέντραλ Κόρδοβα για την 21η αγωνιστική της Primera C.

Αν και έφτασε στο γήπεδο όταν το παιχνίδι είχε ήδη ξεκινήσει και προσπάθησε να περάσει απαρατήρητος φορώντας κουκούλα, η παρουσία του δεν άργησε να γίνει αντιληπτή. Οι τηλεοπτικές κάμερες, αλλά και οι φίλαθλοι που βρίσκονταν στις εξέδρες, κατέγραψαν εικόνες του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Ο Μέσι ανταπέδωσε την αγάπη του κόσμου, χαιρετώντας τους φιλάθλους και ιδιαίτερα τους μικρούς φίλους της ομάδας που τον αποθέωσαν. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία, η αποστολή της εθνικής ομάδας, με επικεφαλής τον Λιονέλ Σκαλόνι, επέστρεψε στο Μπουένος Άιρες, όπου γνώρισε θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους.

Σε αντίθεση με την υπόλοιπη αποστολή, ο Μέσι ταξίδεψε απευθείας στο Ροσάριο, προκειμένου να περάσει τις ημέρες της άδειάς του μαζί με την οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα στο Φούνες.

Η άδειά του θα ολοκληρωθεί όταν κληθεί να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο αμερικανικός σύλλογος δεν έχει γνωστοποιήσει πότε θα ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα.

«Δεν υπάρχει ημερομηνία επιστροφής», είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Γκιγιέρμο Όγιος.