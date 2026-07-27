Μουντιάλ 2026: Η πρώτη εμφάνιση Μέσι μετά τον χαμένο τελικό προκάλεσε χαμό στην Αργεντινή

Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε σε αγώνα της Λεόνες λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στο Ροσάριο, απολαμβάνοντας την άδειά του πριν επιστρέψει στην Ίντερ Μαϊάμι.

Μουντιάλ 2026: Η πρώτη εμφάνιση Μέσι μετά τον χαμένο τελικό προκάλεσε χαμό στην Αργεντινή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγες ημέρες μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026, ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Ροσάριο.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε», που επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα, έδωσε το «παρών» στην αναμέτρηση της Λεόνες, της ομάδας της οικογένειάς του, απέναντι στη Σέντραλ Κόρδοβα για την 21η αγωνιστική της Primera C.

Αν και έφτασε στο γήπεδο όταν το παιχνίδι είχε ήδη ξεκινήσει και προσπάθησε να περάσει απαρατήρητος φορώντας κουκούλα, η παρουσία του δεν άργησε να γίνει αντιληπτή. Οι τηλεοπτικές κάμερες, αλλά και οι φίλαθλοι που βρίσκονταν στις εξέδρες, κατέγραψαν εικόνες του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Ο Μέσι ανταπέδωσε την αγάπη του κόσμου, χαιρετώντας τους φιλάθλους και ιδιαίτερα τους μικρούς φίλους της ομάδας που τον αποθέωσαν. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία, η αποστολή της εθνικής ομάδας, με επικεφαλής τον Λιονέλ Σκαλόνι, επέστρεψε στο Μπουένος Άιρες, όπου γνώρισε θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους.

Σε αντίθεση με την υπόλοιπη αποστολή, ο Μέσι ταξίδεψε απευθείας στο Ροσάριο, προκειμένου να περάσει τις ημέρες της άδειάς του μαζί με την οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα στο Φούνες.

Η άδειά του θα ολοκληρωθεί όταν κληθεί να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο αμερικανικός σύλλογος δεν έχει γνωστοποιήσει πότε θα ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα.

«Δεν υπάρχει ημερομηνία επιστροφής», είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Γκιγιέρμο Όγιος.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας: Συνάντηση της Ντόρτμουντ με την Γκενκ για τον Έλληνα διεθνή

12:03 ΣΠΟΡ

Εθνική Ελλάδας: Τρελό γλέντι μετά το χρυσό στο World Cup Super Finals

11:57 MVP

Ο Lennart Neubauer άλλαξε και πάλι τα όρια του freestyle windsurfing

11:42 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σι Τζέι Χάρις

11:19 MVP

Για πόσο ακόμα το water polo θα κολυμπάει στα «ρηχά» της ελληνικής καρδιάς;

11:01 MUNDIAL

Αργεντινή: Το μήνυμα Σκαλόνι μετά την ήττα στον τελικό και η επίθεση

10:47 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Original κατά Αγγελοπουλου για Sunel Arena στον Ολυμπιακό

10:42 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο Νικολάου - Υπογράφει και αναχωρεί για Ολλανδία

10:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: «Ναυάγιο» με Πίρλο μετά από παρέμβαση του προέδρου της Ομοσπονδίας

10:14 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η πρώτη εμφάνιση Μέσι μετά τον χαμένο τελικό προκάλεσε χαμό στην Αργεντινή

10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Εκτός πλάνων ο Αλεξανδρόπουλος - Σκέψεις λύσης συμβολαίου

09:46 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Στέφαν Ορτέγκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας