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Ολυμπιακός: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Στέφαν Ορτέγκα

Στο τελικό στάδιο φέρεται πως βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τον Στέφαν Ορτέγκα. 

Ολυμπιακός: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Στέφαν Ορτέγκα
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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης για τη θέση του τερματοφύλακα, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Ορτέγκα έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Γερμανός δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι «ερυθρόλευκοι» εντείνουν τις προσπάθειές τους για να κλείσουν τη συμφωνία με τον 33χρονο γκολκίπερ, ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος.

Παρότι σε πρώτο χρόνο ο Ορτέγκα παρουσιαζόταν επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά και όλα έδειχναν πως η υπόθεση δύσκολα θα προχωρούσε, οι δύο πλευρές επανήλθαν στις διαπραγματεύσεις.

Οι βασικοί όροι της συνεργασίας έχουν ήδη συμφωνηθεί και πλέον οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να υπάρξει η οριστική συμφωνία.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την οποία είχε ενεργό ρόλο, αγωνιζόμενος ως βασικός στο Europa League.

Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο κορυφαίο επίπεδο το πέρασε στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου κατέγραψε 54 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 23 αγώνες.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη Bundesliga, έχοντας πραγματοποιήσει 220 εμφανίσεις με την Αρμίνια Μπίλεφελντ, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε και στη Μόναχο 1860.

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Ολυμπιακός: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Στέφαν Ορτέγκα

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