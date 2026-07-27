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Σπόρτινγκ: Εκτός πλάνων ο Αλεξανδρόπουλος - Σκέψεις λύσης συμβολαίου

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος δεν υπολογίζεται από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές ενδέχεται να οδηγηθούν σε πρόωρη λύση της συνεργασίας τους.

Σπόρτινγκ: Εκτός πλάνων ο Αλεξανδρόπουλος - Σκέψεις λύσης συμβολαίου
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Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός των αγωνιστικών πλάνων της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Έλληνα μέσο να εισέρχεται πλέον στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τον πορτογαλικό σύλλογο.

Ο 24χρονος χαφ αποκτήθηκε από τη Σπόρτινγκ το καλοκαίρι του 2022 έναντι 4 εκατ. ευρώ από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν κατάφερε να καθιερωθεί και να κερδίσει θέση στο βασικό σχήμα της ομάδας.

Στο διάστημα που ακολούθησε αγωνίστηκε ως δανεικός σε Ολυμπιακό, Σταντάρ Λιέγης και Φορτούνα Ντίσελντορφ, όμως καμία από τις τρεις ομάδες δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη Σπόρτινγκ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, η ομάδα της Λισαβόνας εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε συμφωνία με τον Αλεξανδρόπουλο για την πρόωρη λύση του συμβολαίου του.

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