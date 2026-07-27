Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/07) - «Παγκόσμια υπερδύναμη»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (27/07). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/07) - «Παγκόσμια υπερδύναμη»
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Στην κορυφή του κόσμου πάτησε η Εθνική Ελλάδας στο πόλο Ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό και έγινε «Παγκόσμια υπερδύναμη» κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ είναι «Εθισμένη στις νίκες» μετά το 3-2 επί της Τσβόλε σε φιλική αναμέτρηση, τη στιγμή που «Φέρνει γκολτζή ο… Ταρέμι» στον Ολυμπιακό στο ενδεχόμενο αποχώρησης του Ιρανού.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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