Ρεάλ Μαδρίτης: Ρίχνει «βόμβα» Ντιομαντέ – Συμφώνησε με Λειψία για τον Αφρικανό!

Ο Γιαν Ντιομαντέ έκανε τους φιλάθλους να… παραμιλούν με όσα έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο εκπληκτικός τεχνίτης της Ακτής Ελεφαντοστού, ήταν δεδομένο πως θα αφήσει τη Λειψία και την Bundesliga. Με την Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίζει τη «μάχη» της απόκτησής του.

Ένα από τα μεγάλα σίριαλ του καλοκαιριού, ολοκληρώνονται. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίσιο Ρομάνο, η Ρεάλ συμφώνησε με τη Λειψία με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ!

Ο Ιβοριανός θα ταξιδέψει εντός της εβδομάδας στην ισπανική πρωτεύουσα, για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2031. Η Ρεάλ βγαίνει νικήτρια στη «μάχη» με την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έδειχνε να έχει ένα μικρό προβάδισμα αρχικά.