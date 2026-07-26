Χαποέλ Ιερουσαλήμ: Ανακοίνωσε τον Κένι Λόφτον Τζούνιορ η αντίπαλος του Άρη στο EuroCup

Στην Ευρώπη για λογαριασμό της Χάποελ Ιερουσαλήμ έρχεται ο πρώην NBAερ Κένεθ Λόφτον Τζούνιορ, με τους Ισραηλινούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 23χρονου φόργουορντ.

Ο Αμερικάνος αγωνίζονταν τα τελευταία δύο χρόνια στο πρωτάθλημα της Κίνας με την ομάδα της Σανγκάη, έχοντας κατά μέσο όρο 12.3 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ ανά αγώνα την περσινή σεζόν στο CBA. Ο Λόφτον δεν επελέγη στο Draft του 2022, ωστόσο πέρασε τα δύο πρώτα χρόνια της καριέρας του στον μαγικό κόσμο του NBA σε Μέμφις Γκρίζλις, Γιούτα Τζαζ και Φιλαδέλφεια 76ερς.

Κάπως έτσι η αντίπαλος του Άρη στο EuroCup, δυναμώνει σημαντικά στη frontline της, στην προσπάθεια που κάνει για καταξίωση στη διοργάνωση, βλέποντας στο βάθος της διαδρομής μια ενδεχόμενη συμμετοχή στην EuroLeague.