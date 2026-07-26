· Κηφισιά

Η Κηφισιά συμφώνησε με Αμπάντα

Στη απόκτηση του Γάλλου αριστερού μπακ που έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο, προχωράει η Κηφισιά.

Η Κηφισιά συμφώνησε με Αμπάντα
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Την 11η μεταγραφική της κίνηση για τη θερινή περίοδο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Κηφισιά, η οποία έδωσε τα χέρια με τον Λιρόι Αμπάντα για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς της.

Ο 26χρονος μπακ έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο και συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περιόδου με τη φανέλα της ομάδας της Μαγνησίας, καταγράφοντας 17 συμμετοχές στη Super League.

Ο Αμπάντα βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, όπου η Κηφισιά πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο Γάλλος αμυντικός αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ΠΑΕ.

Ο αριστερός μπακ διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας συνολικά 65 συμμετοχές στη Super League, με απολογισμό ένα γκολ και επτά ασίστ. Από το 2023 έως το 2025 φόρεσε τη φανέλα του ΟΦΗ, μετρώντας 43 εμφανίσεις και δύο τέρματα, ενώ είχε προηγηθεί η παρουσία του στη Λαμία με 17 συμμετοχές.

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