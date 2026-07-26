Κινγκς Κάνγκουα: Μια... υποτιμημένη «βόμβα» που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός (vids)

Οι μεταγραφές δεν κρίνονται ποτέ την ημέρα που ανακοινώνονται. Ούτε από τον θόρυβο που προκαλούν στα social media ή από το πόσο «βαρύ» είναι το όνομα ενός ποδοσφαιριστή. Συχνά, οι πιο ουσιαστικές κινήσεις είναι εκείνες που δεν συνοδεύονται από υπερβολικές προσδοκίες, αλλά από ένα γεμάτο αγωνιστικό βιογραφικό και μία σταθερά ανοδική πορεία.

Ο Κινγκς Κάνγκουα δείχνει να αποτελεί ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε γρήγορα και «απέσπασε» την υπογραφή του 27χρονου διεθνούς μέσου από τη Ζάμπια, ενός ποδοσφαιριστή που προέρχεται από την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του και έχει ήδη αποδείξει πως μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε ομάδα με υψηλές απαιτήσεις.

Η παρουσία του στη Χάποελ Μπερ Σεβά την περασμένη σεζόν δεν πέρασε απαρατήρητη. Κατέκτησε το πρωτάθλημα, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της ισραηλινής λίγκας και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που η ομάδα του βρέθηκε στην κορυφή. Και όλα αυτά σε μία ηλικία που θεωρείται ιδανική για έναν κεντρικό μέσο, έχοντας πλέον συνδυάσει εμπειρία και αγωνιστική ωριμότητα.

Παράλληλα ο Αύγουστος αναμένεται «καυτός» για το «τριφύλλι» ειδικά στις θέσεις των χαφ, όπου θα γίνει σίγουρα ακόμα μία κίνηση, όπως κατά πάσα πιθανότητα και στα εξτρέμ. Λίγο πιο πίσω στις σκέψεις των ανθρώπων της ομάδας είναι η ενίσχυση στα στόπερ μετά και τον τραυματισμό του Ίνγκασον.

Η σεζόν που έκανε τη διαφορά

Η περσινή χρονιά ήταν η πιο ολοκληρωμένη της καριέρας του. Σε 40 συμμετοχές με τη Χάποελ Μπερ Σεβά σημείωσε 12 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, αριθμοί που δύσκολα συναντώνται σε ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως ως εσωτερικός μέσος.

Ωστόσο, οι επιδόσεις του δεν περιορίστηκαν μόνο στα γκολ και τις τελικές πάσες. Ο Κάνγκουα είχε διαρκή συμμετοχή στην ανάπτυξη της ομάδας του, δημιουργώντας 80 ευκαιρίες, εκ των οποίων οι 16 ήταν μεγάλες, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούσε τον βασικό εκφραστή του δημιουργικού παιχνιδιού της Χάποελ.

Την ίδια στιγμή, ολοκλήρωσε περισσότερες από 1.300 επιτυχημένες πάσες με ποσοστό ακρίβειας 88%, ενώ οι 93 εύστοχες μεγάλες μεταβιβάσεις αποτυπώνουν την ικανότητά του να αλλάζει γρήγορα την πλευρά ανάπτυξης ή να βρίσκει συμπαίκτες σε μεγάλο χώρο.

Οι αριθμοί αυτοί εξηγούν σε σημαντικό βαθμό γιατί αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος, σε μία λίγκα που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερο ανταγωνισμό.

Ένα σύγχρονο «8άρι» με πολλές επιλογές στο παιχνίδι του

Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια αγωνίζεται κυρίως ως «8άρι», όμως το αγωνιστικό του προφίλ δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο ρόλο.

Έχει την ικανότητα να αγωνιστεί πιο μπροστά ως επιτελικός μέσος, αλλά και να μετακινηθεί στα άκρα όταν το απαιτούν οι συνθήκες ενός αγώνα. Αυτή η ευελιξία αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του και προσφέρει περισσότερες λύσεις στον προπονητή του.

Ο Κάνγκουα δεν είναι ένας χαφ που περιμένει την μπάλα στα πόδια. Του αρέσει να κινείται συνεχώς, να υποστηρίζει την επίθεση και να πατά στην αντίπαλη περιοχή. Οι 113 επαφές μέσα στο αντίπαλο «κουτί», οι 85 τελικές προσπάθειες και τα 36 σουτ στην εστία αποτυπώνουν έναν ποδοσφαιριστή που συμμετέχει ενεργά στην τελική φάση των επιθέσεων.

Παράλληλα, διαθέτει καλή τεχνική κατάρτιση και μπορεί να μεταφέρει την μπάλα με ταχύτητα στο ανοικτό γήπεδο, στοιχείο που τον κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο στις μεταβάσεις από άμυνα σε επίθεση.

Δημιουργεί, αλλά δεν αμελεί τα αμυντικά του καθήκοντα

Αν και το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού του είναι αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο, ο Κάνγκουα δεν είναι ένας μέσος που περιορίζεται μόνο στη δημιουργία.

Οι 239 ανακτήσεις κατοχής, τα 52 επιτυχημένα τάκλιν και οι 31 παρεμβάσεις (interceptions) δείχνουν έναν ποδοσφαιριστή που συμμετέχει και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του.

Επιπλέον, κέρδισε 74 φάουλ κατά τη διάρκεια της σεζόν, στοιχείο που φανερώνει ότι μπορεί να κρατήσει την μπάλα υπό πίεση και να δώσει ανάσες στην ομάδα του όταν χρειάζεται.

Αντίστοιχα, τα 192 κερδισμένα μονομαχίες δείχνουν ότι δεν αποφεύγει τις προσωπικές μάχες, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στον άξονα.

Οι εμπειρίες που τον έχουν διαμορφώσει

Παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 27 ετών, ο Κάνγκουα έχει αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες σε διαφορετικά πρωταθλήματα.

Μετά την παρουσία του στην Άρσεναλ Τούλα της Ρωσίας, έκανε το επόμενο βήμα στον Ερυθρό Αστέρα, έναν σύλλογο με υψηλές απαιτήσεις και συνεχή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εκεί κατέκτησε δύο συνεχόμενα νταμπλ, πριν επιστρέψει στη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Στο Ισραήλ βρήκε τον χώρο και τον ρόλο που χρειαζόταν για να δείξει το πλήρες αγωνιστικό του πακέτο, πραγματοποιώντας την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η εμπειρία του από περιβάλλοντα πρωταθλητισμού είναι ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο στον Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Τι μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό

Το «τριφύλλι» προσθέτει στο ρόστερ του έναν μέσο που συνδυάζει δημιουργία, ενέργεια και ευελιξία.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει λύσεις τόσο στην κυκλοφορία της μπάλας όσο και στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, χωρίς να στερείται έντασης ή διάθεσης για δουλειά όταν η ομάδα αμύνεται.

Ο παραστάσεις που έχει αποκτήσει ο Κάνγκουα, η συνέπεια που έδειξε την περασμένη σεζόν και το αγωνιστικό του προφίλ δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να αποτελέσει μία αξιόπιστη λύση για τη μεσαία γραμμή των «πράσινων».