Ολυμπιακός: Θα βρει αντίπαλο και τον Τάντιτς με τη Ναϊμένγκεν

Η Ναϊμένγκεν ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο γ’ προκριματικό του Champions League και ενισχύθηκε σημαντικά στην επίθεσή της. Η ολλανδική ομάδα έφτασε σε συμφωνία με τον έμπειρο άσο, Ντούσαν Τάντιτς.

Πριν λίγες μέρες από το κλαμπ έκαναν δηλώσεις πως τα οικονομικά τους δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις του Τάντιτς. Όμως, η επιθυμία του Σέρβου να γυρίσει στην Ευρώπη – παρά τις προτάσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – μαζί με την Ολλανδία που θεωρεί δεύτερο σπίτι του (έπαιζε εκεί στα καλύτερα χρόνια της καριέρας του), άλλαξαν τα δεδομένα.

Αυτή θα είναι η τέταρτη ομάδα του στην Eredivisie (Τβέντε, Χρόνιγκεν, Άγιαξ οι τρεις προηγούμενες) και φυσικά θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στις 4 και στις 11 Αυγούστου.