ΛεΜπρόν Τζέιμς: Η μεγαλύτερη μείωση μισθού στην ιστορία του NBA για χάρη των Σίξερς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, αυτή τη φορά όχι μόνο για τη μετακίνησή του στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, αλλά και για τη θεαματική μείωση των αποδοχών του.

Ο «Βασιλιάς», που ετοιμάζεται να αγωνιστεί στην 24η σεζόν της καριέρας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, υπέγραψε συμβόλαιο αξίας 3,88 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με τη «Marca», πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση μισθού στην ιστορία του NBA, καθώς σε σχέση με τα 52,63 εκατομμύρια δολάρια που εισέπραξε την περασμένη σεζόν από τους Λος Άντζελες Λέικερς, οι απολαβές του μειώθηκαν κατά περίπου 93%.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον 41χρονο σούπερ σταρ στην 298η θέση της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του NBA για τη νέα σεζόν. Στην κορυφή παραμένει ο Στεφ Κάρι, με ετήσιες αποδοχές 62,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό σχεδόν 15 φορές μεγαλύτερο από εκείνο του ΛεΜπρόν. Στους Σίξερς, οι Τζοέλ Εμπίντ και Τζέιλεν Μπράουν θα αμείβονται με 57,7 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Παρά την ηλικία του, ο ΛεΜπρόν εξακολουθεί να αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο. Την περασμένη σεζόν μέτρησε κατά μέσο όρο 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ, αγωνιζόμενος περισσότερα από 33 λεπτά ανά παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία 14 χρόνια ο τετράκις πρωταθλητής του NBA εισέπραττε το μέγιστο επιτρεπόμενο συμβόλαιο, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει αποκομίσει περισσότερα από 580 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τα συμβόλαιά του στο NBA. Σε αυτά δεν υπολογίζονται τα τεράστια έσοδα από τις εμπορικές συμφωνίες του, με σημαντικότερη το ισόβιο συμβόλαιο συνεργασίας με τη Nike.

Το νέο του συμβόλαιο με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς έχει διάρκεια δύο ετών, με τη δεύτερη σεζόν να περιλαμβάνει δικαίωμα επιλογής (player option), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ΛεΜπρόν να αποφασίσει ο ίδιος για το επόμενο βήμα της σπουδαίας καριέρας του.