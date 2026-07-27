ΠΑΟΚ: Αναμονή για Γιαννούλη - Στο προσκήνιο και Γάλλος χαφ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, με την υπόθεση να έχει μπει στην τελική της φάση και να απομένει η επίσημη έγκριση από την Άουγκσμπουργκ.

Η γερμανική ομάδα έχει αποδεχθεί την πρόταση του «Δικεφάλου του Βορρά», η οποία περιλαμβάνει 3,5 εκατ. ευρώ ως άμεση καταβολή, επιπλέον μπόνους ύψους 500.000 ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιριστή, υπάρχει συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό που αναμένεται να επενδύσει ο ΠΑΟΚ για την επιστροφή του διεθνούς αριστερού μπακ υπολογίζεται στα 5,5 εκατ. ευρώ.

Παρότι οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια σε προφορικό επίπεδο, η μεταγραφή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ περιμένουν πλέον την έγγραφη συγκατάθεση της Άουγκσμπουργκ, ώστε να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο Γιαννούλης επιθυμεί να φορέσει ξανά τη φανέλα του ΠΑΟΚ και βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, καθώς αντιμετωπίζει ένα επείγον οικογενειακό ζήτημα. Στην Τούμπα εκτιμούν ότι απομένουν μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες για να κλείσει οριστικά η μεταγραφή.

Την ίδια στιγμή, οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό και για τη μεσαία γραμμή. Ο Αλέσιο Λίσι έχει εισηγηθεί την απόκτηση ενός Γάλλου χαφ, τον οποίο γνωρίζει από τη θητεία του στην ισπανική αγορά.

Η τεχνική ηγεσία θεωρεί πως η ομάδα χρειάζεται έναν ποδοσφαιριστή με υψηλή ένταση στο παιχνίδι, πολλά τρεξίματα και τη δυνατότητα να καλύπτει περισσότερους από έναν ρόλους στον άξονα.

Στο ρόστερ υπάρχουν ήδη οι Μεϊτέ, Σανταμαρία, Καμαρά και Ζαφείρης, ωστόσο η προσθήκη ενός ακόμη μέσου εκτιμάται πως θα ενισχύσει το βάθος του συνόλου και θα προσφέρει περισσότερες λύσεις στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Η συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε η ταυτότητα του ποδοσφαιριστή ούτε το οικονομικό πλαίσιο της ενδεχόμενης συμφωνίας.