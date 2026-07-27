Πινέδα: Ήττα στο ντεμπούτο του με τη Μοντερέι από τη Νεκάξα

Με αρνητικό αποτέλεσμα συνοδεύτηκε η πρώτη εμφάνιση του Ορμπελίν Πινέδα με τη φανέλα της Μοντερέι, καθώς η ομάδα του ηττήθηκε 2-1 από τη Νεκάξα εκτός έδρας.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε δύσκολα από τα πρώτα λεπτά για το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα, το οποίο από το 20ό λεπτό αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο, μετά την απ’ ευθείας αποβολή του Μεδίνα.

Ο Πινέδα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, καταγράφοντας την επιστροφή του στη Liga MX έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια. Παρά τη θετική του παρουσία, η Μοντερέι δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Η Νεκάξα άνοιξε το σκορ στο 56' με τον Καράνζα, όμως οι φιλοξενούμενοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα στο 67', όταν ο Οκάμπος ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-1.

Στη συνέχεια, ο Ματίας Αλμέιδα χρησιμοποίησε και τον Κάιπερς, που πραγματοποίησε επίσης το ντεμπούτο του με τους «ραγιάδος», όμως η Νεκάξα βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στις καθυστερήσεις, με τον Βαλένσια να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο 91'.