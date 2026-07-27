Formula 1: Το Grand Prix του Μπαχρέιν... μετακομίζει στη Μαλαισία

Το Grand Prix του Μπαχρέιν, ακυρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε από τη Formula 1, θα διεξαχθεί στην Μαλαισία στις αρχές Οκτωβρίου.

«Το Grand Prix του Μπαχρέιν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Μπαχρέιν και η κυβέρνηση της Μαλαισίας έχει δώσει την έγκρισή της, ώστε να διεξαχθεί στην πίστα της Σεπάνγκ από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου», ανέφεραν η FIA και η F1 στην ανακοίνωσή τους.