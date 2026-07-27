ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο Νικολάου - Υπογράφει και αναχωρεί για Ολλανδία

Ο Δημήτρης Νικολάου βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου μέσα στην ημέρα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΟΦΗ.

Μετά την απόκτηση του Αϊτόρ, οι κυπελλούχοι Ελλάδας προχώρησαν σε μία ακόμη σημαντική προσθήκη, ενισχύοντας την αμυντική τους γραμμή με τον 27χρονο Έλληνα κεντρικό αμυντικό.

Ο Νικολάου συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΟΦΗ, επιστρέφοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας στην Ιταλία, όπου αγωνίστηκε με τις φανέλες των Έμπολι, Σπέτσια, Μπάρι και Παλέρμο.

Ο διεθνής στόπερ βρίσκεται στην Κρήτη για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στην ομάδα του Ηρακλείου. Αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΟΦΗ.

Ο Δημήτρης Νικολάου αναμένεται να βρεθεί στο Ρόζενταλ την Τρίτη (28/07), όπου θα συναντήσει και τον Αϊτόρ, που επίσης θα ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας.