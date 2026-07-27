· ΟΦΗ

ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο Νικολάου - Υπογράφει και αναχωρεί για Ολλανδία

Ο Έλληνας στόπερ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον ΟΦΗ και αναχωρεί για την Ολλανδία για την προετοιμασία της ομάδας.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο Νικολάου - Υπογράφει και αναχωρεί για Ολλανδία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Δημήτρης Νικολάου βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου μέσα στην ημέρα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΟΦΗ.

Μετά την απόκτηση του Αϊτόρ, οι κυπελλούχοι Ελλάδας προχώρησαν σε μία ακόμη σημαντική προσθήκη, ενισχύοντας την αμυντική τους γραμμή με τον 27χρονο Έλληνα κεντρικό αμυντικό.

Ο Νικολάου συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΟΦΗ, επιστρέφοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας στην Ιταλία, όπου αγωνίστηκε με τις φανέλες των Έμπολι, Σπέτσια, Μπάρι και Παλέρμο.

Ο διεθνής στόπερ βρίσκεται στην Κρήτη για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στην ομάδα του Ηρακλείου. Αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΟΦΗ.

Ο Δημήτρης Νικολάου αναμένεται να βρεθεί στο Ρόζενταλ την Τρίτη (28/07), όπου θα συναντήσει και τον Αϊτόρ, που επίσης θα ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας: Συνάντηση της Ντόρτμουντ με την Γκενκ για τον Έλληνα διεθνή

12:03 ΣΠΟΡ

Εθνική Ελλάδας: Τρελό γλέντι μετά το χρυσό στο World Cup Super Finals

11:57 MVP

Ο Lennart Neubauer άλλαξε και πάλι τα όρια του freestyle windsurfing

11:42 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σι Τζέι Χάρις

11:19 MVP

Για πόσο ακόμα το water polo θα κολυμπάει στα «ρηχά» της ελληνικής καρδιάς;

11:01 MUNDIAL

Αργεντινή: Το μήνυμα Σκαλόνι μετά την ήττα στον τελικό και η επίθεση

10:47 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Original κατά Αγγελοπουλου για Sunel Arena στον Ολυμπιακό

10:42 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο Νικολάου - Υπογράφει και αναχωρεί για Ολλανδία

10:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: «Ναυάγιο» με Πίρλο μετά από παρέμβαση του προέδρου της Ομοσπονδίας

10:14 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η πρώτη εμφάνιση Μέσι μετά τον χαμένο τελικό προκάλεσε χαμό στην Αργεντινή

10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Εκτός πλάνων ο Αλεξανδρόπουλος - Σκέψεις λύσης συμβολαίου

09:46 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Στέφαν Ορτέγκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας