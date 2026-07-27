Καρέτσας: Συνάντηση της Ντόρτμουντ με την Γκενκ για τον Έλληνα διεθνή

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η υπόθεση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με τη σημερινή ημέρα να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Οι πληροφορίες που ήθελαν αντιπροσωπεία της γερμανικής ομάδας να ταξιδεύει στο Βέλγιο για απευθείας διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Γκενκ επιβεβαιώθηκαν. Πλέον, οι δύο πλευρές αναμένεται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, με στόχο να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά και να επιτευχθεί συμφωνία για τη μετακίνηση του 18χρονου Έλληνα άσου.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ αναμένεται να έχουν συνάντηση με τους διοικούντες την Γκενκ μέσα στις επόμενες ώρες. Οι Βεστφαλοί θέλουν να προχωρήσουν άμεσα την υπόθεση, γνωρίζοντας πως ο ανταγωνισμός για την απόκτηση του Καρέτσα παραμένει ιδιαίτερα έντονος.

Στο προσκήνιο εξακολουθεί να βρίσκεται και η Μίλαν, η οποία δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια για την απόκτηση του νεαρού μεσοεπιθετικού και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να κινηθεί αποφασιστικά.

Από την πλευρά της, η Ντόρτμουντ φέρεται έτοιμη να καταθέσει πρόταση που θα κινείται κοντά ή ακόμη και πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει τον Καρέτσα. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα αφορά πλέον τη στάση της Γκενκ, καθώς ο βελγικός σύλλογος εμφανίζεται μέχρι στιγμής ιδιαίτερα απαιτητικός στις διαπραγματεύσεις.

Η σημερινή συνάντηση, επομένως, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης, με τη Ντόρτμουντ να επιχειρεί να κλείσει άμεσα το deal και να προλάβει την είσοδο της Μίλαν στην τελική ευθεία των συζητήσεων.