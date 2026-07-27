Ο Lennart Neubauer άλλαξε και πάλι τα όρια του freestyle windsurfing

Για όποιον σκαμπάζει κάτι από το άθλημα του freestyle windsurfing, γνωρίζει καλά ότι αντίπαλος δεν είναι μόνο αυτός που βρίσκεται απέναντί σου, αλλά υπάρχουν παράλληλα ο αέρας, το κύμα και τα ίδια τα όρια της φυσικής. Όταν όμως οι συνθήκες είναι ιδανικές, δεν κερδίζει απλώς ο καλύτερος, αλλά εκείνος που τολμά να δοκιμάσει κάτι που κανείς άλλος δεν θα επιχειρούσε.

Όπως ακριβώς έκανε ο Lennart Neubauer στη Fuerteventura.

Ο 22χρονος Έλληνας αθλητής της Red Bull κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο PWA Grand Slam, σε έναν από τους πιο θεαματικούς αγώνες που έχουν γίνει ποτέ στο Freestyle World Tour, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον στην απόλυτη ελίτ του αθλήματος.

Η παραλία Sotavento στα Κανάρια Νησιά μετατράπηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο του παγκόσμιου windsurfing, με τον δυνατό άνεμο, τα μεγάλα κύματα και τις συνθήκες που πολλοί χαρακτήρισαν ως τις καλύτερες που έχουν υπάρξει ποτέ σε διοργάνωση freestyle να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό υπερθέαμα.

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Ένας τελικός που έγραψε ιστορία

Απέναντί του ο Neubauer βρήκε τον Βέλγο Yentel Caers, σε μια μονομαχία που εξελίχθηκε σε πραγματικό masterclass, με τους δύο αθλητές να συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες ολόκληρης της διοργάνωσης, ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη με ολοένα και πιο απαιτητικά tricks.

Στο τέλος, όμως, εκείνος που χαμογέλασε ήταν ο Έλληνας πρωταθλητής.

Με 46,59 βαθμούς έναντι 45,88 του Caers, ο Neubauer κατέκτησε την πρώτη θέση, ολοκληρώνοντας μία εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχαστεί από όσους την παρακολούθησαν.

Ο Βέλγος εντυπωσίασε με double forward, double air culo και shifty shakas, όμως ο Neubauer είχε κρατήσει το καλύτερο για το τέλος. Ένα αψεγάδιαστο διπλό culo, ένα shifty, ένα shifty shaka και, κυρίως, ένα εκπληκτικό fully planing spock double culo αποτέλεσαν την υπογραφή της εμφάνισής του και το trick που ουσιαστικά «κλείδωσε» το χρυσό μετάλλιο.

Δεν ήταν απλώς μία άψογη εκτέλεση, αλλά μια επίδειξη δημιουργικότητας, τεχνικής και αυτοπεποίθησης από έναν αθλητή που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις του αθλήματος, αλλά τις διαμορφώνει. Η νίκη στη Fuerteventura αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι τώρα καριέρας του, και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία.

Ο Lennart, άλλωστε, έχει ήδη αποδείξει ότι δεν αρκείται στο να βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου, αλλά να είναι το σημείο αναφοράς για το freestyle windsurfing της επόμενης γενιάς.

Και κρίνοντας από όσα έκανε στα νερά των Καναρίων Νήσων, βρίσκεται ήδη πολύ κοντά σε αυτό.