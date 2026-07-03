Στους αιθέρες με τον πρωταθλητή paramotor και Red Bull αθλητή. Μια συνέντευξη που δεν έμεινε στο έδαφος.

Ο ουρανός για τους περισσότερους είναι το όριο, για τον Δημήτρη Κολλιάκο πάλι, δεν είναι απλώς μια ωραία φράση. Είναι η καθημερινότητα, η ζωή του, ή αλλιώς το «γραφείο» του.

Ο Έλληνας Red Bull αθλητής και πρωταθλητής στο paramotor, ένα από τα πιο συναρπαστικά αεραθλήματα που συνδυάζει αλεξίπτωτο πλαγιάς και κινητήρα, έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να εξερευνά τον ουρανό και να ξεπερνά τα όριά του.

Πάρτε μία γεύση...

https://www.instagram.com/p/DVBpeGrCLcA/

Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη συνέντευξη, έχει και πτήση

Προκειμένου να τον συναντήσουμε, φτάσαμε μέχρι την Κόρινθο όπου διδάσκει Paratrike, έναν πιο extreme τύπο πτήσης, που συνδυάζει την ελευθερία του αλεξίπτωτου με τη δύναμη ενός κινητήρα, με αποτέλεσμα να βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά από αυτό που ήδη πίστευες. Δηλαδή από ψηλά.

Στο βίντεο, λοιπόν, δεν μιλήσαμε μόνο για την πορεία του, τις διακρίσεις και τους επόμενους στόχους του. Τον ακολουθήσαμε από τη στιγμή που ξεκίνησε να στήνει το paratrike του, παρακολουθώντας όλη τη διαδικασία προετοιμασίας πριν από την απογείωση, μέχρι τη στιγμή που βρεθήκαμε μαζί στον αέρα, ζώντας από κοντά την εμπειρία μιας πτήσης.

Μια συζήτηση για το πάθος, τον φόβο, τις δυσκολίες, μια near death experience, την πειθαρχία και την αδρεναλίνη, με φόντο τον ουρανό και πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο που έχει κάνει τις πτήσεις τρόπο ζωής.

Όλα στο βίντεο της αρχής... Για να δείτε ένα κομμάτι της βόλτας μας, πάντως, υπάρχει και το παρακάτω reel...