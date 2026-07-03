· Αίγυπτος

Μουντιάλ 2026: Αμφίβολος ο Σαλάχ για το ματς με την Αυστραλία

Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Μουντιάλ 2026: Αμφίβολος ο Σαλάχ για το ματς με την Αυστραλία
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Αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Αυστραλία δίνει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από μυϊκές ενοχλήσεις.

Ο αρχηγός της εθνικής Αιγύπτου επιθυμεί να ενισχύσει την ομάδα του στο κρίσιμο παιχνίδι, ωστόσο η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη, καθώς δεν έχει φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου, Χασάμ Χασάν, τόνισε ότι δεν πρόκειται να ρισκάρει τη συμμετοχή του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της ομάδας αν δεν είναι απολύτως έτοιμος.

«Ο Σαλάχ θέλει να βοηθήσει κόντρα στην Αυστραλία, αλλά δεν είναι 100% έτοιμος αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να πάρω κανένα ρίσκο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα ξεκινήσει μόνο αν είναι 100% έτοιμος και σίγουρος για αυτό. Δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα».

Το ιατρικό επιτελείο της Αιγύπτου παρακολουθεί την κατάσταση του Σαλάχ και η οριστική απόφαση για τη συμμετοχή του αναμένεται να ληφθεί λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης.

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