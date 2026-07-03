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ΑΕΚ: Η Φίτεσε ανακοίνωσε φιλικό με την Ένωση

Η ολλανδική ομάδα θα δώσει φιλικό με την ΑΕΚ στις15 Ιουλίου.

ΑΕΚ: Η Φίτεσε ανακοίνωσε φιλικό με την Ένωση
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Η ΑΕΚ συνεχίζει να «χτίζει» το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας της και ανακοίνωσε ακόμη ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους. Οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν τη Φίτεσε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Η αποστολή της ΑΕΚ θα αναχωρήσει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Η παραμονή της ομάδας εκεί θα διαρκέσει έως το Σάββατο 18 Ιουλίου, με το τεχνικό επιτελείο να έχει προγραμματίσει σειρά φιλικών αγώνων ώστε να δοκιμαστούν πρόσωπα, σχήματα και αγωνιστικές ιδέες.

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