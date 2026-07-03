Κλόπ: «Ο διαιτητής έκλεψε την Κροατία, η χειρότερη απόφαση που έχω δει ποτέ» (video)

Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι, στο οποίο ακυρώθηκαν τέσσερα οριακά γκολ (τα τρία της Κροατίας), η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 2-1.

Η φάση που έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις, συνέβη στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Γκβαρντιόλ σκόραρε για το 2-2, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε επειδή είχε βρει στο... μαλλί του Ματάνοβιτς, με τον Πάσαλιτς να είναι εκτεθειμένος.

Ο Γιούργκεν Κλόπ παραχώρησε δηλώσεις στο Fox Sports σχετικά με αυτή τη φάση και συμμέριστηκε την άποψη του αρχηγού της «χρβάτσκα», Λούκα Μόντριτς που είπε ότι αυτή η απόφαση «έκλεψε» την εθνική του.

Ο Γερμανός τεχνικός δήλωσε γι’ αυτή τη φάση: «Αυτή είναι αναμφίβολα η χειρότερη διαιτητική απόφαση που έχω δει ποτέ στην καριέρα μου. Πραγματικά έκλεψαν την Κροατία».

Δείτε το γκολ που ακυρώθηκε: