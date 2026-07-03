Κλόπ: «Ο διαιτητής έκλεψε την Κροατία, η χειρότερη απόφαση που έχω δει ποτέ» (video)
Ο Γιούργκεν Κλοπ πήρε ξεκάθαρη θέση για την ακύρωση του γκολ της Κροατίας, που έδωσε δραματική πρόκριση στην Πορτογαλία.
Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι, στο οποίο ακυρώθηκαν τέσσερα οριακά γκολ (τα τρία της Κροατίας), η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 2-1.
Η φάση που έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις, συνέβη στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Γκβαρντιόλ σκόραρε για το 2-2, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε επειδή είχε βρει στο... μαλλί του Ματάνοβιτς, με τον Πάσαλιτς να είναι εκτεθειμένος.
Ο Γιούργκεν Κλόπ παραχώρησε δηλώσεις στο Fox Sports σχετικά με αυτή τη φάση και συμμέριστηκε την άποψη του αρχηγού της «χρβάτσκα», Λούκα Μόντριτς που είπε ότι αυτή η απόφαση «έκλεψε» την εθνική του.
Ο Γερμανός τεχνικός δήλωσε γι’ αυτή τη φάση: «Αυτή είναι αναμφίβολα η χειρότερη διαιτητική απόφαση που έχω δει ποτέ στην καριέρα μου. Πραγματικά έκλεψαν την Κροατία».
Δείτε το γκολ που ακυρώθηκε: