Κλόπ: «Ο διαιτητής έκλεψε την Κροατία, η χειρότερη απόφαση που έχω δει ποτέ» (video)

Ο Γιούργκεν Κλοπ πήρε ξεκάθαρη θέση για την ακύρωση του γκολ της Κροατίας, που έδωσε δραματική πρόκριση στην Πορτογαλία.

Κλόπ: «Ο διαιτητής έκλεψε την Κροατία, η χειρότερη απόφαση που έχω δει ποτέ» (video)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι, στο οποίο ακυρώθηκαν τέσσερα οριακά γκολ (τα τρία της Κροατίας), η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 2-1.

Η φάση που έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις, συνέβη στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Γκβαρντιόλ σκόραρε για το 2-2, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε επειδή είχε βρει στο... μαλλί του Ματάνοβιτς, με τον Πάσαλιτς να είναι εκτεθειμένος.

Ο Γιούργκεν Κλόπ παραχώρησε δηλώσεις στο Fox Sports σχετικά με αυτή τη φάση και συμμέριστηκε την άποψη του αρχηγού της «χρβάτσκα», Λούκα Μόντριτς που είπε ότι αυτή η απόφαση «έκλεψε» την εθνική του.

Ο Γερμανός τεχνικός δήλωσε γι’ αυτή τη φάση: «Αυτή είναι αναμφίβολα η χειρότερη διαιτητική απόφαση που έχω δει ποτέ στην καριέρα μου. Πραγματικά έκλεψαν την Κροατία».

Δείτε το γκολ που ακυρώθηκε:

COMMENTS
LATEST NEWS
18:24 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Έφτασε με χαμόγελα στην Ολλανδία ο Τάισον (pic)

18:23 EUROLEAGUE

Γιασικεβίτσιους για Ομπράντοβιτς: «Σαν να μην έφυγε ποτέ από τον Παναθηναϊκό»

18:06 EUROLEAGUE

Μονακό: Αβέβαιη η συμμετοχή της στο επόμενο πρωτάθλημα

17:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Κράσνονταρ προσφέρει διετές συμβόλαιο στον Οζντόεφ»

17:17 MUNDIAL

Απίστευτο σκάνδαλο στο Μουντιάλ: Ντοπαρισμένοι οκτώ παίκτες της Τυνησίας

17:09 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: «Άστραψε και βρόντηξε» ο Ιμπραΐμοβιτς για την πρόκριση της Πορτογαλίας - «Ήταν κλοπή»

17:03 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τελευταία προπόνηση στο Άπελντοορν

17:00 MVP

Ο Δημήτρης Κολλιάκος γεννήθηκε για να πετάει

16:45 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Τέλος ο Μαρτίνεθ

16:31 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τι πραγματικά ισχύει με τον Πελίστρι

16:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η Φίτεσε ανακοίνωσε φιλικό με την Ένωση

16:25 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το μικροτσίπ που ακύρωσε το γκολ της Κροατίας για το... μαλλί του Ματάνοβιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας