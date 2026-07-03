Μουντιάλ 2026: Ματς ακατάλληλο για καρδιακούς, η Πορτογαλία προκρίθηκε η Κροατία αξίζει χειροκρότημα

Εκπληκτικό παιχνίδι στο Τορόντο, πραγματική διαφήμιση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Δύο σπουδαίες ομάδες έδωσαν «μάχη», με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι αυτή που χαμογέλασε στο τέλος, κόντρα στην Κροατία του Λούκα Μόντριτς. Το 2-1 ήρθε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και στέλνει τους Ίβηρες στην επόμενη φάση και τους Βαλκάνιους… διακοπές.

Η Κροατία έκανε σπουδαία εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Έχοντας τις περισσότερες ευκαιρίες μάλιστα. Προηγήθηκε με τον Πέρισιτς, αλλά ένα «χαζό» πέναλτι που έκανε ο Βλάσιτς, έφερε την ισοφάριση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο πρώτο του γκολ σε φάση νοκ άουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κι ενώ όλα έδειχναν πως θα πάει το ματς στην παράταση, ο Γκονσάλο Ράμος λύτρωσε τους Πορτογάλους, διαμορφώνοντας το 2-1.

Στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκβάρντιολ σκόραρε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε γιατί ο Πάσαλιτς ήταν οφσάιντ. Ολοκληρώνοντας έτσι το… δράμα των Κροατών. Μάλιστα υπήρξε και ρίψη αντικειμένων, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η συνέχιση και η ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

Έτσι, ο CR7 συνεχίζει στη διοργάνωση. Αντίθετα με τον Λούκα Μόντριτς που βίωσε το δικό του last dance. Έχοντας μια εκπληκτική πορεία, καθώς στα δύο προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα οδήγησε την ομάδα του στον τελικό και στην 3η θέση!

Πλέον η Πορτογαλία θα τεθεί αντιμέτωπη της Ισπανίας στην επόμενη φάση. Σε ματς που θα γίνει στο Ντάλας, στις 22:00 ώρα Ελλάδος τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Το ματς

Το παιχνίδι άρχισε με τις δύο ομάδες ορεξάτες. Ο Μπούντιμιρ στο 3’ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κόστα, ενώ ένα λεπτό μετά ο Λεάο γύρισε στον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος σε δύο προσπάθειες δεν κατάφερε να σκοράρει.

Οι Ίβηρες κράτησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και ήταν σαφώς πιο πιεστικοί. Η κεφαλιά του Βέιγκα στο 16’ μετά από κόρνερ, πέρασε ελάχιστα άουτ.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Ζοάο Κανσέλο έκανε επικίνδυνη σέντρα από δεξιά, η μπάλα πέρασε για εκατοστά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ήταν έτοιμος να τη σπρώξει στην εστία. Τρία λεπτά μετά, ο Μπρούνο Φερνάντες σούταρε από πλάγια θέση, με τον Λιβάκοβιτς να διώχνει σε κόρνερ.

To πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με τους Πορτογάλους να έχουν την υπεροχή, χωρίς την κλασική ευκαιρία όμως.

Στο δεύτερο 45λεπτο η Κροατία ήταν η πρώτη που απείλησε ουσιαστικά, με τον Ματάνοβιτς να δίνει μάχες για την μπάλα, τον Κόβατσιτς να το εκμεταλλεύεται και να μπαίνει στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

Η αμέσως επόμενη φάση για τους Βαλκάνιους, ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ. Στο 53’ ο Βλάσιτς άνοιξε δεξιά στον Στάνισιτς. Αυτός έκανε τη σέντρα, ο Ρούμπεν Ντίας έδιωξε προ του Ματάνοβιτς, η μπάλα όμως πήγε στον Πέρισιτς σε πλάγια θέση στο ύψος της μικρής περιοχής και ο πολύπειρος αριστεροπόδαρος άσος την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1!

Οι Κροάτες τρία λεπτά μετά σκόραραν ξανά με τον Ματάνοβιτς, όμως το τέρμα ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ, καθώς ο Βλάσιτς που έκανε την τελική πάσα, δεν καλυπτόταν.

Η Πορτογαλία «άγγιξε» την ισοφάριση στο 58’, όταν ο Ραφαέλ Λεάο με εκπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα να τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι.

Ένα λεπτό μετά, στην κόντρα οι Κροάτες είδαν τον Κόστα να διώχνει εντυπωσιακά το σουτ του Σούτσιτς.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Κροατίας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Όμως το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ήταν ελάχιστα πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό των αντιπάλων.

Μετά από κόρνερ των Πορτογάλων, ο Βλάσιτς κράτησε τον Βέιγκα εντός περιοχής. Το VAR ειδοποίησε τον διαιτητή να κάνει έλεγχο της φάσης. Στο 66’ η απόφαση ήταν πέναλτι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλαβε την εκτέλεση στο 68’ και νίκησε τον Λιβάκοβιτς για το 1-1!

Αυτό το γκολ από την «άσπρη βούλα», ήταν το πρώτο του Κριστιάνο Ρονάλντο στην τεράστια καριέρα του σε Παγκόσμια Κύπελλα, μετά από τη φάση των ομίλων.

Οι Κροάτες έφτασαν πολύ κοντά στο να ξαναπάρουν το προβάδισμα στο 75’. Ο Κόβατσιτς με εκπληκτική κούρσα με την μπάλα έφτασε σε θέση για σουτ έξω απ’ την περιοχή, το έκανε, με τον Ντιόγκο Κόστα να αποκρούει με τα ακροδάχτυλα και στη συνέχεια να βλέπει την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να απομακρύνεται. Ο Κόβατσιτς έγινε άμεσα κάτοχος ξανά, σούταρε με προϋποθέσεις, με τον πορτιέρε της Πόρτο να αποκρούει ξανά.

Ο Σούτσιτς στο 80’ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και σκόραρε, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ. Και σε αυτή την περίπτωση ήταν θέμα εκατοστών.

Κι ενώ οι Κροάτες έχαναν τις ευκαιρίες, η Πορτογαλία έκανε την ανατροπή στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων! Ο Ραφαέλ Λεάο έκανε τη σέντρα από αριστερά, με τον Γκονσάλο Ράμος να παίρνει εκπληκτική κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1!

Το… δράμα δεν είχε τελειώσει εκεί. Στο 90+13’ ο Ματάνοβιτς πήρε κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στον Βέιγκα, έφτασε στον Πάσαλιτς κι από εκεί στον Γκβάρντιολ που σκόραρε. Όμως το γκολ μετά από εξέταση της φάσης ακυρώθηκε καθώς ο παίκτης που έκανε την τελική πάσα ήταν εκτεθειμένος και δεν θεωρήθηκε πως έπαιξε την μπάλα ο Βέιγκα, κάτι που θα άλλαζε τα δεδομένα.

Οι Κροάτες απογοητεύτηκαν πλήρως, άρχισαν να πετούν αντικείμενα από την εξέδρα και οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έσπεν Έσκας (Νορβηγία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρούμπεν Ντίας (16΄) - Μόντριτς (59΄), Πέρισιτς (90+8΄)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντίογκο Κόστα, Κανσέλο (62΄ Γκονσάλο Ράμος), Ρούμπεν Ντίας, Ρενάτο Βέιγκα, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια (64΄ Μπερνάρντο Σίλβα), Πέδρο Νέτο (62΄ Κονσεϊσάο), Μπρούνο Φερνάντες (62΄ Ν. Σεμέδο), Ραφαέλ Λεάο, Κριστιάνο Ρονάλντο (81΄ Ρούμπεν Νέβες).

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Πέρισιτς, Μόντριτς, Κόβατσιτς (90+8΄ Κράμαριτς), Σούτσιτς, Βλάσιτς (90+1΄ Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (67΄ Πάσαλιτς), Μπούντιμιρ (46΄ Ματάνοβιτς)