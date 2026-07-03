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Παναθηναϊκός: Τελευταία προπόνηση στο Άπελντοορν

Την Παρασκευή το πρωί το «τριφύλλι» έκανε την τελευταία του προπόνηση στην Ολλανδία.

Παναθηναϊκός: Τελευταία προπόνηση στο Άπελντοορν
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Την τελευταία του προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ανάπτυξης παιχνιδιού από την άμυνα, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα και στις στατικές φάσεις.

Το Σάββατο (4/7) οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ στο τελευταίο τους φιλικό επί ολλανδικού εδάφους.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 18:00, με την αποστολή να επιστρέφει αμέσως μετά στην Αθήνα, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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