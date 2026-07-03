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«Η Κράσνονταρ προσφέρει διετές συμβόλαιο στον Οζντόεφ»

Οι Ρώσοι στο... παιχνίδι για την απόκτηση του Οζντόεφ.

«Η Κράσνονταρ προσφέρει διετές συμβόλαιο στον Οζντόεφ»
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Ο κύκλος του Μαγκομέντ Οζντόεφ στον ΠΑΟΚ έκλεισε έπειτα από τρία γεμάτα χρόνια, με τον έμπειρο Ρώσο μέσο να βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Στην παρουσία του με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά», ο 33χρονος κατέγραψε συνολικά 141 συμμετοχές, σημειώνοντας οκτώ γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ, αποτελώντας βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής των «ασπρόμαυρων».

Το προηγούμενο διάστημα η τουρκική Ερζουρουμσπόρ είχε συνδεθεί με την περίπτωση του Οζντόεφ, όμως φαίνεται πως πλέον έχει προκύψει ακόμη ένας ισχυρός ενδιαφερόμενος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, η Κράσνονταρ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον διεθνή χαφ, προσφέροντάς του συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Οι άνθρωποι της Κράσνονταρ εκτιμούν ότι η επιθυμία του Οζντόεφ να επιστρέψει στη Ρωσία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και εμφανίζονται αισιόδοξοι για την έκβαση της υπόθεσης.

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