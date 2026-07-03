Μουντιάλ 2026: Άγριο επεισόδιο του προπονητή της Αιγύπτου με αστυνομικό (video)

Αναστάτωση προκλήθηκε στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή της Αιγύπτου στο Ντάλας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με την Αυστραλία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον ομοσπονδιακό προπονητή Χοσάμ Χασάν και τον βοηθό του, αλλά και δίδυμο αδελφό του, Ιμπραήμ Χασάν, να έρχονται σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με αστυνομικό, ο οποίος τους ζητά να απομακρυνθούν, σπρώχνοντάς τους προς τα πίσω.

اللي حصل مع إبراهيم حسن ده حديث إلاعلام الأمريكي كله حاليآ..



من شوية نشرت القاهرة ٢٤ حقيقة اللي حصل مع إبراهيم حسن في أحد فنادق مدينة دالاس مع الشرطة الأمريكية



القصة ابتدت لما تريزيجيه كان واقف بيتصور مع المعجبين قدام مدخل الفندق بالظبط، والدنيا كانت زحمة ومحدش عارف يخش ولا… https://t.co/zyC3GjFj07 pic.twitter.com/m4Nlc2pqF5 — Aｍ尺⚡ (@EngAmr2000) July 2, 2026

«Μην με σπρώχνετε!», ακούγεται να φωνάζει ο Ιμπραήμ Χασάν, με την κατάσταση να εκτονώνεται λίγο αργότερα χωρίς να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά δημοσιεύματα, το περιστατικό ξεκίνησε όταν φίλαθλοι της Εθνικής ομάδας επιχείρησαν να πλησιάσουν τους ποδοσφαιριστές για να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Τότε παρενέβησαν οι δυνάμεις ασφαλείας, απομακρύνοντας τους οπαδούς, με τρόπο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ανθρώπων της αποστολής.

«Οι φίλαθλοι ήθελαν απλώς να φωτογραφηθούν με τους παίκτες. Η στάση των αστυνομικών ήταν ιδιαίτερα σκληρή κι αυτό εξόργισε τον Ιμπραήμ Χασάν», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από την αποστολή της Αιγύπτου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Παρά το επεισόδιο, η προετοιμασία της Αιγύπτου για τον κρίσιμο αγώνα με την Αυστραλία συνεχίστηκε κανονικά.