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Παναθηναϊκός: Τι πραγματικά ισχύει με τον Πελίστρι

Όλη η αλήθεια για τις φερόμενες τάσεις φυγής του Φακούντο Πελίστρι από τον Παναθηναϊκό.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Τι πραγματικά ισχύει με τον Πελίστρι
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Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό δηλώσεις ενός προσώπου που παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος του Φακούντο Πελίστρι, προκαλώντας συζητήσεις γύρω από το μέλλον του Ουρουγουανού εξτρέμ στον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο, από την πλευρά των «πράσινων» ξεκαθαρίζεται πως δεν υπάρχει καμία επίσημη επαφή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να ανήκει στη CAA Stellar, το γραφείο που εκπροσωπεί τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή.

Άμεση επικοινωνία Κοτσόλη με τους εκπροσώπους του παίκτη

Αντίθετα, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τους επίσημους εκπροσώπους του Πελίστρι.

Συγκεκριμένα, είχε συνομιλία με τον Ντάγκλας Μανάσε, director της CAA Stellar, ο οποίος μετέφερε ξεκάθαρη θέση σχετικά με τον διεθνή άσο.

Σύμφωνα με όσα διαμηνύθηκαν στους ανθρώπους του «τριφυλλιού», ο Πελίστρι παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στον Παναθηναϊκό και δεν υπάρχει ζήτημα αποστασιοποίησης από την ομάδα.

Το μήνυμα που έφτασε στους «πράσινους» είναι πως ο Ουρουγουανός εξτρέμ επιστρέφει με μοναδικό στόχο να δουλέψει σκληρά στη διάρκεια της προετοιμασίας, ώστε να προσφέρει περισσότερα τη νέα σεζόν και να δικαιώσει τις προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από το πρόσωπό του.

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